Μαύρη Θάλασσα: Drone έπληξε containership της MSC, «παγώνουν» τα φορτία από και προς το Νοβοροσίσκ
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Μαύρη Θάλασσα: Drone έπληξε containership της MSC, «παγώνουν» τα φορτία από και προς το Νοβοροσίσκ

Το φορτωμένο containership συνέχισε αυτοδύναμα προς την Τουρκία, χωρίς τραυματισμούς ή ρύπανση – Η επίθεση μεταφέρει πλέον τον κίνδυνο και στις τακτικές γραμμές εμπορευματοκιβωτίων.

Μαύρη Θάλασσα: Drone έπληξε containership της MSC, «παγώνουν» τα φορτία από και προς το Νοβοροσίσκ
Μηνάς Τσαμόπουλος
Νέα διάσταση λαμβάνει ο κίνδυνος για την εμπορική ναυτιλία στη Μαύρη Θάλασσα, μετά το πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο containership MSC Ulsan III, ενώ εκτελούσε φορτωμένο δρομολόγιο από το Νοβοροσίσκ της Ρωσίας προς το Τεκίρνταγ της Τουρκίας.

Σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας της EOS Marine, το περιστατικό σημειώθηκε στις 25 Αυγούστου, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στην ανατολική Μαύρη Θάλασσα. Μετά το χτύπημα, το πλήρωμα πραγματοποίησε επιτόπιο έλεγχο στους χώρους και στις εξωτερικές επιφάνειες του πλοίου.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των ναυτικών ούτε θαλάσσια ρύπανση. Παράλληλα, δεν προέκυψε απώλεια της πρόωσης, με αποτέλεσμα το πλοίο να συνεχίσει αυτοδύναμα την πορεία του προς την Κωνσταντινούπολη.

Το MSC Ulsan III, με αριθμό IMO 9305001, είναι containership μεταφορικής ικανότητας περίπου 2.700 teu, ναυπηγημένο το 2004 και με σημαία Παναμά. Έχει μήκος 215 μέτρα και χωρητικότητα περίπου 39.600 dwt. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί η έκταση των υλικών ζημιών ούτε έχει υπάρξει επιβεβαιωμένη απόδοση ευθύνης για την επίθεση.


Η αντίδραση της MSC ήταν άμεση. Η μεγαλύτερη εταιρεία τακτικών γραμμών εμπορευματοκιβωτίων παγκοσμίως ανέστειλε την αποδοχή νέων κρατήσεων φορτίων από και προς το Νοβοροσίσκ, επικαλούμενη τις συνθήκες ασφαλείας στη Μαύρη Θάλασσα. Η κίνηση πλήττει μία από τις λίγες διεθνείς γραμμές εμπορευματοκιβωτίων που εξακολουθούσαν να εξυπηρετούν το μεγαλύτερο ρωσικό εμπορικό λιμάνι της περιοχής.

Το περιστατικό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς δείχνει ότι ο κίνδυνος δεν περιορίζεται πλέον στα δεξαμενόπλοια, στα πλοία μεταφοράς σιτηρών ή στις μονάδες που προσεγγίζουν ουκρανικά λιμάνια. Αγγίζει πλέον και τις τακτικές γραμμές μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, προκαλώντας άμεσες αλλαγές στα δρομολόγια και στις επιλογές των μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών.

Κλείσιμο
Η EOS Marine καλεί τα πλοία που κινούνται στην περιοχή να διατηρούν συνεχή οπτική επιτήρηση και παρακολούθηση μέσω ραντάρ, να ενισχύουν τα μέτρα προστασίας και να παρακολουθούν τα τοπικά και εθνικά κανάλια προειδοποίησης για εναέριες απειλές. Η εταιρεία αξιολογεί την αξιοπιστία των πληροφοριών για το συμβάν ως υψηλή.
Μηνάς Τσαμόπουλος

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