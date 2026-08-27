The Football Show: Τα κέρδη της ΑΕΚ από το Champions League, κλείνει Πέντερσεν ο Ολυμπιακός, δείτε την εκπομπή
Για την ΑΕΚ και τις ομάδες που θέλει στη League Phase του Champions League μίλησε ο Πάνος Κιάμος - Την εκπομπή παρουσιάζουν ο Μιχάλης Τσόχος, ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου και ο Γιαννίκος Δούσκας και μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ
Στο The Football Show By Stoiximan της Πέμπτης 27 Αυγούστου (13:00-15:00) μέσα από το protothema.gr:
Ώρα κλήρωσης για την ΑΕΚ στο Champions League: Τα έσοδα που ζαλίζουν, οι μεταγραφές που έρχονται και το 3ο ημίχρονο του αγώνα με τη Λέφσκι Σόφιας - Καλεσμένος ο Πάνος Κιάμος - Γιατί δεν προχώρησε του Πουέρτα στον Ολυμπιακό και οι μεταγραφές του Πέντερσεν και Άλβαρεες
Ώρα Ευρώπης για ΠΑΟ, ΠΑΟΚ, ΟΦΗ - Τα τελευταία νέα των ομάδων
Την εκπομπή παρουσιάζουν ο Μιχάλης Τσόχος, ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου και ο Γιαννίκος Δούσκας.
Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ
Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ
Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό
Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ
Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη
Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού
Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού
Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.
Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
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