The Football Show: Τα κέρδη της ΑΕΚ από το Champions League, κλείνει Πέντερσεν ο Ολυμπιακός, δείτε την εκπομπή

Στο The Football Show By Stoiximan της Πέμπτης 27 Αυγούστου (13:00-15:00) μέσα από το protothema.gr:



Ώρα κλήρωσης για την ΑΕΚ στο Champions League: Τα έσοδα που ζαλίζουν, οι μεταγραφές που έρχονται και το 3ο ημίχρονο του αγώνα με τη Λέφσκι Σόφιας - Καλεσμένος ο Πάνος Κιάμος - Γιατί δεν προχώρησε του Πουέρτα στον Ολυμπιακό και οι μεταγραφές του Πέντερσεν και Άλβαρεες



Ώρα Ευρώπης για ΠΑΟ, ΠΑΟΚ, ΟΦΗ - Τα τελευταία νέα των ομάδων



Την εκπομπή παρουσιάζουν ο Μιχάλης Τσόχος, ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου και ο Γιαννίκος Δούσκας.



Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ



Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ



Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό



Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό



Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ



Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη



Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού



Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού



Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.



Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.



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