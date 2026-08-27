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Τροχαίο στο Ηράκλειο: Μητέρα πρόλαβε να προστατεύσει το παιδί της πριν την παρασύρει μηχανή
Τροχαίο στο Ηράκλειο: Μητέρα πρόλαβε να προστατεύσει το παιδί της πριν την παρασύρει μηχανή
Η γυναίκα και ο οδηγός του δικύκλου μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο και νοσηλεύονται
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, περίπου στις 9:00, στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου στο Ηράκλειο, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για σύγκρουση δικύκλου με γυναίκα, την ώρα που στην περιοχή επικρατούσε περιορισμένος φωτισμός.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα βρισκόταν στο σημείο μαζί με το παιδί της, το οποίο κατάφερε να προστατεύσει την τελευταία στιγμή, όταν αντιλήφθηκε το δίκυκλο να κινείται προς το μέρος τους.
Η γυναίκα και ο οδηγός του δικύκλου μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο και νοσηλεύονται, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.
Η γυναίκα, σύμφωνα με μαρτυρίες, ήταν ιδιαίτερα σοκαρισμένη από το περιστατικό, ενώ φέρεται να ανέφερε στους ανθρώπους που βρέθηκαν στο σημείο ότι έχει χάσει στο παρελθόν δύο δικούς της ανθρώπους σε τροχαίο.
Την ίδια ώρα, το νέο περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τις διαμαρτυρίες των κατοίκων για την έλλειψη φωτισμού στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου. Όπως υποστηρίζουν, το πρόβλημα είναι γνωστό εδώ και χρόνια και ζητούν να υπάρξει παρέμβαση, καθώς η περιοχή παραμένει επικίνδυνα σκοτεινή κατά τις νυχτερινές ώρες.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα βρισκόταν στο σημείο μαζί με το παιδί της, το οποίο κατάφερε να προστατεύσει την τελευταία στιγμή, όταν αντιλήφθηκε το δίκυκλο να κινείται προς το μέρος τους.
Η γυναίκα και ο οδηγός του δικύκλου μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο και νοσηλεύονται, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.
Η γυναίκα, σύμφωνα με μαρτυρίες, ήταν ιδιαίτερα σοκαρισμένη από το περιστατικό, ενώ φέρεται να ανέφερε στους ανθρώπους που βρέθηκαν στο σημείο ότι έχει χάσει στο παρελθόν δύο δικούς της ανθρώπους σε τροχαίο.
Την ίδια ώρα, το νέο περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τις διαμαρτυρίες των κατοίκων για την έλλειψη φωτισμού στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου. Όπως υποστηρίζουν, το πρόβλημα είναι γνωστό εδώ και χρόνια και ζητούν να υπάρξει παρέμβαση, καθώς η περιοχή παραμένει επικίνδυνα σκοτεινή κατά τις νυχτερινές ώρες.
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