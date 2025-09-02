Η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ: Οι εκλεκτοί του Νίκολιτς για τη League Phase του Conference League

Τη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αναμετρήσεις του League Phase του Conference League δήλωσε στην UEFA η ΑΕΚ. Στη λίστα επιστρέφει ο Ρομπέρτο Περέιρα, ενώ συμπεριλήφθηκε και το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Δικεφάλου, Μάρκο Γκρούγιτς.

Από τη λίστα «κόπηκαν» οι Γιόνσον - Λιούμπισιτς, ενώ παρέμειναν εκτός Οντουμπάτζο, Μαρσιάλ και Καλοσκάμης.



Η λίστα της ΑΕΚ



Η ευρωπαϊκή λίστα της Ένωσης αποτελείται από τους: Στρακόσια, Αγγελόπουλο, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιο, Ρότα, Βίντα, Πενράις, Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Γκατσίνοβιτς, Πινέδα, Μαρίν, Μάνταλο, Περέιρα, Κουτέσα, Γιόβιτς, Κοϊτά, Πιερό, Ελίασον και Ζίνι.



Στη Β' λίστα είναι οι Μάριος Μπαλαμώτης και Χρήστος Κοσίδης.

Πηγή:www.gazzeta.gr