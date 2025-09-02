Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης
Η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ: Οι εκλεκτοί του Νίκολιτς για τη League Phase του Conference League
H AEK δήλωσε την ευρωπαϊκή της λίστα για τα οκτώ παιχνίδια της League Phase του Conference League. Μέσα Περέιρα - Γκρούγιτς, εκτός Γιόνσον, Λιούμπισιτς, Οντουμπάτζο, Μαρσιάλ και Καλοσκάμης
Τη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αναμετρήσεις του League Phase του Conference League δήλωσε στην UEFA η ΑΕΚ. Στη λίστα επιστρέφει ο Ρομπέρτο Περέιρα, ενώ συμπεριλήφθηκε και το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Δικεφάλου, Μάρκο Γκρούγιτς.
Από τη λίστα «κόπηκαν» οι Γιόνσον - Λιούμπισιτς, ενώ παρέμειναν εκτός Οντουμπάτζο, Μαρσιάλ και Καλοσκάμης.
Η λίστα της ΑΕΚ
Η ευρωπαϊκή λίστα της Ένωσης αποτελείται από τους: Στρακόσια, Αγγελόπουλο, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιο, Ρότα, Βίντα, Πενράις, Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Γκατσίνοβιτς, Πινέδα, Μαρίν, Μάνταλο, Περέιρα, Κουτέσα, Γιόβιτς, Κοϊτά, Πιερό, Ελίασον και Ζίνι.
Στη Β' λίστα είναι οι Μάριος Μπαλαμώτης και Χρήστος Κοσίδης.
