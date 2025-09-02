Άρης: Κλείνει τον Βινιάτο της Πίζα, σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ
Άρης: Κλείνει τον Βινιάτο της Πίζα, σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία, ο Άρης είναι έτοιμος να κλείσει το deal με την ιταλική Πίζα για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή

Ιταλικά ρεπορτάζ εμφανίζουν τον Άρη έτοιμο να ολοκληρώσει ακόμα μια μεταγραφή. Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα οι Θεσσαλονικείς είναι κοντά στην απόκτηση του 25χρονου εξτρέμ Εμάνουελ Βινιάτο.

Ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο έγραψε πως το deal με την Πίζα αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας, ενώ ο Νικολό Σιρά κάνει λόγο για «τελειωμένη» υπόθεση, τονίζοντας πως πρόκειται για κανονική μεταγραφή.


Πρόκειται για Ιταλό δεξιοπόδαρο winger, με ρίζες από τη Βραζιλία, ύψους 1.75μ., ο οποίος παίζει κυρίως στο δεξί «φτερό» της επίθεσης. Σε όλη του την καριέρα έχει αγωνιστεί στην πατρίδα του, έχοντας 89 εμφανίσεις στη Serie A και 55 στη Serie B.

Προέρχεται από τις υποδομές της Κίεβο Βερόνα, από την οποία πωλήθηκε στην Μπολόνια, το 2020, αντί 1,1 εκατομμυρίου ευρώ. Έκτοτε έχει αγωνιστεί σε Έμπολι, Μπολόνια, Πίζα (τον αγόρασε το 2023 αντί 400.000 ευρώ) και Σαλερνιτάνα.

Την περασμένη σεζόν πανηγύρισε την άνοδο με την Πίζα, με την οποία έκανε 13 εμφανίσεις και έδωσε μια ασίστ. Το συμβόλαιο του με το κλαμπ της Serie A εκπνέει το 2026.

Πηγή:www.gazzetta.gr

