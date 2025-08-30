Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Με Τεντόγλου, Καραλή, Τζένγκο και όλα τα αστέρια της η Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο
Με Τεντόγλου, Καραλή, Τζένγκο και όλα τα αστέρια της η Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο
Με 19 αθλητές η ελληνική ομάδα - Η διοργάνωση θα διεξαχθεί 13-21 Σεπτεμβρίου - Η Κατερίνα Στεφανίδη παρότι ήταν εντός πρόκρισης δεν θα αγωνιστεί καθώς έγινε πρόσφατα μητέρα
Η διαδικασία πρόκρισης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (13-21/9) με τις προσθαφαιρέσεις των εθνικών ομοσπονδιών και της World Athletics στο Δρόμο για το Τόκιο ολοκληρώθηκε.
Οριστικά, η Ελλάδα θα λάβει μέρος στην κορυφαία διοργάνωση της χρονιάς με 19 αθλητές και αθλήτριες, καθώς από τις αποσύρσεις της τελευταίας στιγμής ευνοήθηκε ο Δημήτρης Παυλίδης.
Ο πρωταθλητής της δισκοβολίας ήταν πρώτος επιλαχών, αλλά κέρδισε την τελευταία στιγμή το εισιτήριο και θα λάβει μέρος στο πρώτο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της καριέρας του. Νωρίτερα στη σεζόν ήταν 5ος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23.
Τα νέα ήταν ευχάριστα και για την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, καθώς απέκτησε το δικαίωμα να αγωνιστεί, μετά τα 200 και στα 100 μέτρα, αν και την τελευταία μέρα επίτευξης των ορίων ήταν οχτώ θέσεις πάνω από την 48η.
Εντός πρόκρισης (50άδας) βρέθηκε και η Έφη Κουρκουτσάκη. Ωστόσο, ως τέταρτη Ελληνίδα στο αγώνισμα των 35 χλμ. βάδην δεν μπορεί να λάβει μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα εκτός κι αν μέχρι τη Δευτέρα (1/9), ημέρα που ο ΣΕΓΑΣ θα δηλώσει την τελική ομάδα στη World Athetics, παραιτηθεί της θέσης της -για οποιοδήποτε λόγο- μία εκ των Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Όλγα Φιάσκα και Σοφία Αλικανιώτη, που έχουν μεγαλύτερη βαθμολογία και καταλαμβάνουν τις τρεις θέσεις που μπορεί να αξιοποιήσει η Ελλάδα.
Ο Αντώνης Μέρλος, αν και ήταν πολύ κοντά στην πρόκριση, καθώς ήταν 38ος έχοντας τους ίδιους βαθμούς με τον 36ο που θα έπαιρνε το τελευταίο εισιτήριο, δεν στάθηκε τυχερός και το όνομά του δεν περιλαμβάνεται στην τελική λίστα.
Αναλυτικά η ελληνική ομάδα:
Μίλτος Τεντόγλου (μήκος)
Εμμανουήλ Καραλής (επί κοντώ)
Ελίνα Τζένγκο (ακοντισμός)
Άγγελος Μαντζουράνης (σφυροβολία)
Αντιγόνη Ντρισμπιώτη (35 χλμ. βάδην)
Χρήστος Φραντζεσκάκης (σφυροβολία)
Οριστικά, η Ελλάδα θα λάβει μέρος στην κορυφαία διοργάνωση της χρονιάς με 19 αθλητές και αθλήτριες, καθώς από τις αποσύρσεις της τελευταίας στιγμής ευνοήθηκε ο Δημήτρης Παυλίδης.
Ο πρωταθλητής της δισκοβολίας ήταν πρώτος επιλαχών, αλλά κέρδισε την τελευταία στιγμή το εισιτήριο και θα λάβει μέρος στο πρώτο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της καριέρας του. Νωρίτερα στη σεζόν ήταν 5ος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23.
Τα νέα ήταν ευχάριστα και για την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, καθώς απέκτησε το δικαίωμα να αγωνιστεί, μετά τα 200 και στα 100 μέτρα, αν και την τελευταία μέρα επίτευξης των ορίων ήταν οχτώ θέσεις πάνω από την 48η.
Εντός πρόκρισης (50άδας) βρέθηκε και η Έφη Κουρκουτσάκη. Ωστόσο, ως τέταρτη Ελληνίδα στο αγώνισμα των 35 χλμ. βάδην δεν μπορεί να λάβει μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα εκτός κι αν μέχρι τη Δευτέρα (1/9), ημέρα που ο ΣΕΓΑΣ θα δηλώσει την τελική ομάδα στη World Athetics, παραιτηθεί της θέσης της -για οποιοδήποτε λόγο- μία εκ των Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Όλγα Φιάσκα και Σοφία Αλικανιώτη, που έχουν μεγαλύτερη βαθμολογία και καταλαμβάνουν τις τρεις θέσεις που μπορεί να αξιοποιήσει η Ελλάδα.
Ο Αντώνης Μέρλος, αν και ήταν πολύ κοντά στην πρόκριση, καθώς ήταν 38ος έχοντας τους ίδιους βαθμούς με τον 36ο που θα έπαιρνε το τελευταίο εισιτήριο, δεν στάθηκε τυχερός και το όνομά του δεν περιλαμβάνεται στην τελική λίστα.
Αναλυτικά η ελληνική ομάδα:
Μίλτος Τεντόγλου (μήκος)
Εμμανουήλ Καραλής (επί κοντώ)
Ελίνα Τζένγκο (ακοντισμός)
Άγγελος Μαντζουράνης (σφυροβολία)
Αντιγόνη Ντρισμπιώτη (35 χλμ. βάδην)
Χρήστος Φραντζεσκάκης (σφυροβολία)
Κώστας Ζάλτος (σφυροβολία)
Γιάννης Ρίζος (επί κοντώ)
Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ (20 χλμ. & 35 χλμ. βάδην)
Πολυνίκη Εμμανουηλίδου (100 μ. & 200 μ.)
Τατιάνα Γκούσιν (ύψος)
Σταματία Σκαρβέλη (σφυροβολία)
Αριάδνη Αδαμοπούλου (επί κοντώ)
Οξάνα Κορένεβα (τριπλούν)
Όλγα Φιάσκα (35 χλμ. βάδην)
Σοφία Αλικανιώτη (35 χλμ. βάδην)
Χριστίνα Παπαδοπούλου (20 χλμ. βάδην)
Παναγιώτα Τσινοπούλου (20 χλμ. βάδην)
Δημήτρης Παυλίδης (δισκοβολία)
Θυμίζουμε ότι και η Κατερίνα Στεφανίδη ήταν εντός πρόκρισης, ωστόσο έγινε μητέρα πριν από μερικές εβδομάδες και δεν ήταν έτοιμη να αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο.
Ειδήσεις σήμερα:
Γεωργιάδης για το επεισόδιο με εβραίους σε ταβέρνα της Νάξου: Αισθάνομαι ντροπή, είστε ευπρόσδεκτοι εδώ και ασφαλείς
Στον εισαγγελέα η 45χρονη με την Porsche - «Αν είχε Lada δεν θα ήμασταν εδώ» είπαν οι δικηγόροι της για το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Ποιες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας αφορά
Γιάννης Ρίζος (επί κοντώ)
Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ (20 χλμ. & 35 χλμ. βάδην)
Πολυνίκη Εμμανουηλίδου (100 μ. & 200 μ.)
Τατιάνα Γκούσιν (ύψος)
Σταματία Σκαρβέλη (σφυροβολία)
Αριάδνη Αδαμοπούλου (επί κοντώ)
Οξάνα Κορένεβα (τριπλούν)
Όλγα Φιάσκα (35 χλμ. βάδην)
Σοφία Αλικανιώτη (35 χλμ. βάδην)
Χριστίνα Παπαδοπούλου (20 χλμ. βάδην)
Παναγιώτα Τσινοπούλου (20 χλμ. βάδην)
Δημήτρης Παυλίδης (δισκοβολία)
Θυμίζουμε ότι και η Κατερίνα Στεφανίδη ήταν εντός πρόκρισης, ωστόσο έγινε μητέρα πριν από μερικές εβδομάδες και δεν ήταν έτοιμη να αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο.
Ειδήσεις σήμερα:
Γεωργιάδης για το επεισόδιο με εβραίους σε ταβέρνα της Νάξου: Αισθάνομαι ντροπή, είστε ευπρόσδεκτοι εδώ και ασφαλείς
Στον εισαγγελέα η 45χρονη με την Porsche - «Αν είχε Lada δεν θα ήμασταν εδώ» είπαν οι δικηγόροι της για το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Ποιες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας αφορά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα