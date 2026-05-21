Αταμάν: Όσα γράφονται είναι παραμύθια, θέλουν να διαταράξουν την ενότητά μας
Παναθηναϊκός Εργκίν Αταμάν

Δηλώσεις σε τουρκικό Μέσο έκανε ο προπονητής του Παναθηναϊκού μετά την δήλωση στήριξης από την Δημήτρη Γιαννακόπουλο

Τη δική του απάντηση για τις ραγδαίες εξελίξεις των τελευταίων ωρών στο «στρατόπεδο» του Παναθηναϊκού AKTOR έδωσε ο Εργκίν Αταμάν.

Λίγη μόνο ώρα μετά την ακύρωση του σημερινού ραντεβού που είχε με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, αλλά και τη δημόσια στήριξη του προέδρου της ομάδας προς το πρόσωπό του, ο Τούρκος προπονητής προέβη σε δήλωση σε τουρκικό Μέσο.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο «TRT Spor» ξεκαθάρισε πως όλα όσα γράφονται και ακούγονται τις τελευταίες ώρες για το μέλλον του δεν ευσταθούν, χαρακτηρίζοντάς τα μάλιστα ως... παραμύθια, ενώ, τόνισε πως όλα είναι φυσιολογικά στις τάξεις των «πράσινων», οι οποίοι και στρέφουν την προσοχή τους στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL.

«Είμαι πολύ στενοχωρημένος που δεν καταφέραμε να περάσουμε στο Final Four. Νέος στόχος είναι ο τίτλος του πρωταθλήματος. Όλα όσα γράφονται στον Τύπο είναι παραμύθια και στοχεύουν στη δημιουργία εντυπώσεων που αποσκοπεί να διαταράξει την ενότητά μας. Όλα είναι φυσιολογικά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 60χρονος τεχνικός.
