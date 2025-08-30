Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Ο Χάκπο υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ
Ο Κόντι Χάκπο θα παραμείνει στη Λίβερπουλ έως και το καλοκαίρι του 2028
Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Κόντι Χάκπο, με τον Ολλανδό διεθνή να βάζει την υπογραφή του σε νέο μακροχρόνιο συμβόλαιο. Η συμφωνία επισφραγίστηκε το Σάββατο στο προπονητικό κέντρο AXA, παρατείνοντας την παρουσία του 26χρονου επιθετικού στο «Άνφιλντ» έως και το καλοκαίρι του 2028.
Ο Χάκπο, που αποκτήθηκε τον Ιανουάριο του 2023 από την Αϊντχόφεν, μετρά ήδη 131 συμμετοχές, 42 γκολ και 16 ασίστ με τους «κόκκινους», έχοντας συμβάλει στην κατάκτηση της Premier League και του Carabao Cup. Στο διεθνές επίπεδο έχει 40 συμμετοχές με την Εθνική Ολλανδίας.
«Νιώθω υπέροχα που παραμένω σε αυτόν τον όμορφο σύλλογο. Εγώ και η οικογένειά μου αισθανόμαστε σαν στο σπίτι μας εδώ και αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφασή μου. Θέλω να συνεχίσω να προσφέρω όμορφες στιγμές στους φιλάθλους μας», δήλωσε ο Χάκπο στο επίσημο κανάλι του συλλόγου.
Ο Ολλανδός επιθετικός έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν 2025-26, έχοντας σκοράρει στην πρεμιέρα με την Μπόρνμουθ και μοιράσει δύο ασίστ στη νίκη επί της Νιούκαστλ.
Στόχος του, όπως τόνισε, είναι να συνεχίσει την προσωπική του εξέλιξη αλλά και να διεκδικήσει νέες διακρίσεις με τη Λίβερπουλ:
«Πέρυσι κατακτήσαμε το πρωτάθλημα, φέτος θέλουμε να το υπερασπιστούμε, αλλά και να διεκδικήσουμε το Champions League και τα υπόλοιπα τρόπαια. Κάθε χρονιά πρέπει να είναι καλύτερη από την προηγούμενη».
