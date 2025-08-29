Βιεϊρίνια: «Ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει το επόμενο βήμα στην Ευρώπη»
Ο Αντρέ Βιεϊρίνια που εκπροσώπησε τον ΠΑΟΚ στην κλήρωση για τη League Phase του Europa League έκανε το δικό του σχόλιο σχετικά με τους αντιπάλους, αλλά και τις επικείμενες μεταγραφές της ομάδας.
Ο ΠΑΟΚ έμαθε τους αντιπάλους του για τη League Phase του Europa League, με τον Αντρέ Βιεϊρίνια να σχολιάζει ως εκπρόσωπος του Δικεφάλου του Βορρά το αποτέλεσμα της διαδικασίας.
Το αρχικό του σχόλιο: «Η κλήρωση ήταν δύσκολη ξέροντας ότι έχεις δύο ομάδες από κάθε γκρουπ. Αν θέλουμε να φτάσουμε όσο μακριά γίνεται πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Έχουμε δείξει κάθε χρόνο ότι κάνουμε ένα βήμα πιο πέρα, θέλουμε φέτος να δείξουμε ξανά στην Ευρώπη, ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια δυνατή ομάδα. Είναι καυτή η Τούμπα. Το δείξαμε και χθες και φαίνεται η δύναμη της έδρας μας. Έχουμε ακόμα ημέρες μεταγραφώ, σίγουρα θα κινηθούμε και εκεί, για να γίνουμε πιο δυνατοί και να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες ομάδες σε τέτοιες διοργανώσεις και να μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα».
Για τις μεταγραφές: «Πρέπει να έχουμε ένα πολύ σκληρό γκρουπ, δυνατό, ποιοτικό και μεγάλο, γιατί θα έχουμε αρκετά παιχνίδια. Όπως έχουμε δείξει και από τις μεταγραφές, θέλουμε να παλέψουμε για κάθε τρόπαιο. Θέλουμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω και τα παιχνίδια που θα έχουμε στην Ευρώπη, θα μας βοηθήσει να κάνουμε το βήμα που θέλουμε, για να φτάσουμε όσο το δυνατόν πιο μακριά»
Για τον νέο του ρόλο: «Αισθάνομαι μια χαρά μέχρι τώρα. Δε μου λείπει το αγωνιστικό κομμάτι. Μακάρι να έχουμε κι άλλες τέτοιες μέρες και του χρόνου, να είμαστε εδώ το προηγούμενο βράδυ, στην κλήρωση του Champions League»
