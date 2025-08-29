Βιεϊρίνια: «Ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει το επόμενο βήμα στην Ευρώπη»

Ο Αντρέ Βιεϊρίνια που εκπροσώπησε τον ΠΑΟΚ στην κλήρωση για τη League Phase του Europa League έκανε το δικό του σχόλιο σχετικά με τους αντιπάλους, αλλά και τις επικείμενες μεταγραφές της ομάδας.