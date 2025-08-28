Συμφωνία Ολυμπιακού-Ίντερ για Ταρεμί - Ζήτησε διορία 24 ωρών ο παίκτης, γράφουν στην Ιταλία

Οι δύο ομάδες έχουν φτάσει σε συμφωνία και το μόνο που απομένει είναι η απόφαση του Ιρανού επιθετικού