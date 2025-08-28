Συμφωνία Ολυμπιακού-Ίντερ για Ταρεμί - Ζήτησε διορία 24 ωρών ο παίκτης, γράφουν στην Ιταλία
Συμφωνία Ολυμπιακού-Ίντερ για Ταρεμί - Ζήτησε διορία 24 ωρών ο παίκτης, γράφουν στην Ιταλία
Οι δύο ομάδες έχουν φτάσει σε συμφωνία και το μόνο που απομένει είναι η απόφαση του Ιρανού επιθετικού
Κρίσιμες αναμένονται οι επόμενες ώρες στον Ολυμπιακό αναφορικά με την έκβαση της υπόθεσης του Μεχντί Ταρεμί.
Οι «ερυθρόλευκοι» όχι μόνο ξεχωρίσει την περίπτωση του 33χρονου Ιρανού επιθετικού, αλλά φαίνεται πως έχουν έρθει σε οριστική συμφωνία με την Ίντερ για την απόκτηση του έμπειρου στράικερ.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο γνωστός και έγκριτος δημοσιογράφος, Τζιανλούκα Ντι Μάρτσιο, ο Ταρεμί φέρεται να ζήτησε διορία 24 ωρών για να απαντήσει στους Πειραιώτες.
Μάλιστα, σημειώνεται στο εν λόγω ρεπορτάζ πως τόσο ο Παναθηναϊκός, όσο και η Βέρντερ Βρέμης παρακολουθούν την περίπτωση του έμπειρου άσου, χωρίς ωστόσο να έχουν καταθέσει κάποια πρόταση στους «νερατζούρι».
Θυμίζουμε πως ο Ταρεμί μέτρησε πέρυσι τρία τέρματα και εννέα ασίστ σε 43 συμμετοχές με τους Μιλανέζους, ενώ τα καλύτερά του χρόνια ήταν στην Πόρτο, όπου είχε σκοράρει 91 φορές και είχε μοιράσει 56 ασίστ σε 182 αγώνες μεταξύ 2020 και 2024.
Αυτή τη στιγμή ο παίκτης βρίσκεται στο Τατζικιστάν για τον αγώνα της Εθνικής Ιράν με το Αφγανιστάν για τα προκριματικά της Ομοσπονδίας της Ασίας.
Accordo tra @Inter e @OlympiakosSFP per Mehdi Taremi. Il giocatore si è preso 24 ore di tempo per decidere— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 28, 2025
