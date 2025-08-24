ΠΑΟΚ: Παρουσία Ιβάν Σαββίδη το παιχνίδι με την ΑΕΛ στην Τούμπα - Στο γήπεδο και ο Μάκης Γκαγκάτσης - Βίντεο
SPORTS
ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδης ΑΕΛ

ΠΑΟΚ: Παρουσία Ιβάν Σαββίδη το παιχνίδι με την ΑΕΛ στην Τούμπα - Στο γήπεδο και ο Μάκης Γκαγκάτσης - Βίντεο

Μαζί με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι ο γιος του, Γιώργος

ΠΑΟΚ: Παρουσία Ιβάν Σαββίδη το παιχνίδι με την ΑΕΛ στην Τούμπα - Στο γήπεδο και ο Μάκης Γκαγκάτσης - Βίντεο
4 ΣΧΟΛΙΑ

Στην σουίτα του στην Τούμπα είναι ο Ιβάν Σαββίδης

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ βλέπει τον αγώνα της Super League 1 με την ΑΕΛ παρέα με τον γιο του Γιώργο.  Θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι τιμωρημένος και η Τούμπα δεν έχει κόσμο για την πρεμιέρα με τους Λαρισαίους. 

Δείτε ΕΔΩ βίντεο 

6638632
6638643_2
Κλείσιμο
6638630


Ο Ιβάν Σαββίδης είχε παρακολουθήσει και πριν από λίγες εβδομάδες τον αγώνα  απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ για τα προκριματικά του Europa League.

Στα επίσημα της Τούμπας βρέθηκε και ο πρόεδρος της ΕΠΟ και πρώην στέλεχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Μάκης Γκαγκάτσης. 

6638629



Ειδήσεις σήμερα:

ΔΕΘ 2025: Πιο λίγος φόρος για κάθε παιδί, μειώσεις άμεσων φόρων για εισοδήματα ως 60.000 ευρώ

Starship: Ο Μασκ δοκιμάζει ξανά τον μεγαλύτερο πύραυλο που έφτιαξε η ανθρωπότητα - Γιατί οι επιστήμονες έχουν αρχίσει και ανησυχούν

Σωτήρης Νίνης: Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό «γιατί;» στην Ελλάδα - Έμεινε αιώνιο ταλέντο λόγω τραυματισμών και λάθος επιλογών

4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης