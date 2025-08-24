ΠΑΟΚ: Παρουσία Ιβάν Σαββίδη το παιχνίδι με την ΑΕΛ στην Τούμπα - Στο γήπεδο και ο Μάκης Γκαγκάτσης - Βίντεο
Μαζί με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι ο γιος του, Γιώργος
Στην σουίτα του στην Τούμπα είναι ο Ιβάν Σαββίδης.
Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ βλέπει τον αγώνα της Super League 1 με την ΑΕΛ παρέα με τον γιο του Γιώργο. Θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι τιμωρημένος και η Τούμπα δεν έχει κόσμο για την πρεμιέρα με τους Λαρισαίους.
Ο Ιβάν Σαββίδης είχε παρακολουθήσει και πριν από λίγες εβδομάδες τον αγώνα απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ για τα προκριματικά του Europa League.
Στα επίσημα της Τούμπας βρέθηκε και ο πρόεδρος της ΕΠΟ και πρώην στέλεχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Μάκης Γκαγκάτσης.
