ΠΑΟΚ: Παρουσία Ιβάν Σαββίδη το παιχνίδι με την ΑΕΛ στην Τούμπα - Στο γήπεδο και ο Μάκης Γκαγκάτσης - Βίντεο

Στην σουίτα του στην Τούμπα είναι ο Ιβάν Σαββίδης.



Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ βλέπει τον αγώνα της Super League 1 με την ΑΕΛ παρέα με τον γιο του Γιώργο. Θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι τιμωρημένος και η Τούμπα δεν έχει κόσμο για την πρεμιέρα με τους Λαρισαίους.



