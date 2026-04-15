Ο Ολυμπιακός προσέφυγε στο CAS κατά της απόφασης του δικαστηρίου της ΕΠΟ για τη μεταγραφή του Κωστούλα
Σύμφωνα με την απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου ο Ολυμπιακός θα έπρεπε να καταβάλει το 3% του ποσού της μεταγραφής του Κωστούλα στην Μπράιτον, προς την προηγούμενη ομάδα του, την Αγία Άννα στη Μαγνησία
Ο Ολυμπιακός αποφάσισε να προσφύγει στο CAS όσον αφορά την απόφαση του δικαστηρίου για την μεταγραφή του Χαράλαμπου Κωστούλα.
Ο Ολυμπιακός με την κίνησή του αυτή στρέφεται κατά της απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ.
Μία απόφαση που είχε κάνει δεκτή την σε βάρος του του Ολυμπιακού προσφυγή του σωματείου της Μαγνησίας της Αγίας Άννας που είχε να κάνει με την μεταγραφή του Κωστούλα και τις αξιώσεις της από αυτήν.
Σύμφωνα με την απόφαση αυτή ο Ολυμπιακός έπρεπε να καταβάλλει στην Αγία Άννα χρηματικό ποσό ίσο με το 3% του ποσού της μεταγραφής του παίκτη στην ομάδα της Μπράιτον αλλά ένα ποσό των 10.000 ευρώ.
Ο Ολυμπιακός με την προσφυγή του στο CAS επιδιώκει να ανατρέψει την συγκεκριμένη απόφαση.
Η απόφαση από πλευράς του Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου της Λωζάνης αναμένεται από τον επόμενο μήνα και μετά.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα