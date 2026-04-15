Ο Ολυμπιακός προσέφυγε στο CAS κατά της απόφασης του δικαστηρίου της ΕΠΟ για τη μεταγραφή του Κωστούλα
SPORTS
Ο Ολυμπιακός αποφάσισε να προσφύγει στο CAS όσον αφορά την απόφαση του δικαστηρίου για την μεταγραφή του Χαράλαμπου Κωστούλα.

Ο Ολυμπιακός με την κίνησή του αυτή στρέφεται κατά της απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ.

Μία απόφαση που είχε κάνει δεκτή την σε βάρος του του Ολυμπιακού προσφυγή του σωματείου της Μαγνησίας της Αγίας Άννας που είχε να κάνει με την μεταγραφή του Κωστούλα και τις αξιώσεις της από αυτήν.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή ο Ολυμπιακός έπρεπε να καταβάλλει στην Αγία Άννα χρηματικό ποσό ίσο με το 3% του ποσού της μεταγραφής του παίκτη στην ομάδα της Μπράιτον αλλά ένα ποσό των 10.000 ευρώ.

Ο Ολυμπιακός με την προσφυγή του στο CAS επιδιώκει να ανατρέψει την συγκεκριμένη απόφαση.

Η απόφαση από πλευράς του Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου της Λωζάνης αναμένεται από τον επόμενο μήνα και μετά.


Πηγή:www.gazzetta.gr
Thema Insights

Η ασφάλιση αυτοκινήτου όπως θα έπρεπε να είναι: Ευελιξία, οικονομία και απόλυτος έλεγχος

Η Groupama Ασφαλιστική μετατρέπει τη σύγχρονη ασφάλιση αυτοκινήτου σε ένα δυναμικό εργαλείο προστασίας, που ακολουθεί τον ρυθμό της καθημερινότητας και τις πραγματικές ανάγκες κάθε οδηγού.

Αν έχεις Nova μπορείς να κερδίζεις PADU!

Αξίζει να ανήκεις στο δυναμικά εξελισσόμενο οικοσύστημα του PADU, ειδικά αν είσαι πελάτης της Nova. Γιατί τότε οι επιλογές σου δεν σταματούν στις προσφορές, αλλά διευρύνονται μέσα από ένα περιβάλλον που εμπλουτίζεται διαρκώς με ολοένα και περισσότερα exclusive deals. Εδώ θα τις βρεις όλες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

