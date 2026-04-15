Εμπαπέ: Σκόραρε στο Μόναχο κόντρα στην Μπάγερν, έφτασε τα 15 γκολ και φουλάρει για την πρωτιά στο Champions League, βίντεο
SPORTS
Εμπαπέ: Σκόραρε στο Μόναχο κόντρα στην Μπάγερν, έφτασε τα 15 γκολ και φουλάρει για την πρωτιά στο Champions League, βίντεο

Ο Κιλιάν Εμπαπέ είναι 1ος σκόρερ και ακολουθεί ο Χάρι Κέιν που έχει 12

Φουλ για πρώτος σκόρερ του φετινού Champions League πάει ο Κιλιλαν Εμπαπέ.

Ο Γάλλος άσος της Ρέαλ Μαδρίτης σκόραρε στο 42' του προημιτελικού με την Μπάγερν στο Μόναχο και έδωσε προβάδισμα στους Μαδριλένους με 3-2. 



Ο Κιλιάν Εμπαπέ έφτασε τα 15 γκολ σε 11 αγώνες και είναι πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης. Ο Χάρι Κέιν της Μπάγερν σκόραρε και αυτός και έφτασε τα 12. 

Εάν η Μπάγερν Μονάχου προκριθεί ο Άγγλος επιθετικός έχει ελπίδες να τερματίσει 1ος. Εάν  η Ρεάλ προκριθεί δεν χάνει τον... τίτλο ο Εμπαπέ. 

Από αυτούς που συνεχίζουν στα ημιτελικά ο Άλβαρεζ (Ατλέτικο) έχει 9 και ο Κβαρατσχέλια (Παρί) έχει 8. 


Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Northern Heights

Candy Bubbles

Billiards Classic

Sudoku

Free Kick Football

Bubble Tower

Find 500 Differences

Pocket Champions

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

