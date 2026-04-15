Εμπαπέ: Σκόραρε στο Μόναχο κόντρα στην Μπάγερν, έφτασε τα 15 γκολ και φουλάρει για την πρωτιά στο Champions League, βίντεο
Εμπαπέ: Σκόραρε στο Μόναχο κόντρα στην Μπάγερν, έφτασε τα 15 γκολ και φουλάρει για την πρωτιά στο Champions League, βίντεο
Ο Κιλιάν Εμπαπέ είναι 1ος σκόρερ και ακολουθεί ο Χάρι Κέιν που έχει 12
Φουλ για πρώτος σκόρερ του φετινού Champions League πάει ο Κιλιλαν Εμπαπέ.
Ο Γάλλος άσος της Ρέαλ Μαδρίτης σκόραρε στο 42' του προημιτελικού με την Μπάγερν στο Μόναχο και έδωσε προβάδισμα στους Μαδριλένους με 3-2.
Ο Κιλιάν Εμπαπέ έφτασε τα 15 γκολ σε 11 αγώνες και είναι πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης. Ο Χάρι Κέιν της Μπάγερν σκόραρε και αυτός και έφτασε τα 12.
Εάν η Μπάγερν Μονάχου προκριθεί ο Άγγλος επιθετικός έχει ελπίδες να τερματίσει 1ος. Εάν η Ρεάλ προκριθεί δεν χάνει τον... τίτλο ο Εμπαπέ.
Από αυτούς που συνεχίζουν στα ημιτελικά ο Άλβαρεζ (Ατλέτικο) έχει 9 και ο Κβαρατσχέλια (Παρί) έχει 8.
Ο Γάλλος άσος της Ρέαλ Μαδρίτης σκόραρε στο 42' του προημιτελικού με την Μπάγερν στο Μόναχο και έδωσε προβάδισμα στους Μαδριλένους με 3-2.
Ο Κιλιάν Εμπαπέ έφτασε τα 15 γκολ σε 11 αγώνες και είναι πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης. Ο Χάρι Κέιν της Μπάγερν σκόραρε και αυτός και έφτασε τα 12.
Εάν η Μπάγερν Μονάχου προκριθεί ο Άγγλος επιθετικός έχει ελπίδες να τερματίσει 1ος. Εάν η Ρεάλ προκριθεί δεν χάνει τον... τίτλο ο Εμπαπέ.
Από αυτούς που συνεχίζουν στα ημιτελικά ο Άλβαρεζ (Ατλέτικο) έχει 9 και ο Κβαρατσχέλια (Παρί) έχει 8.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
