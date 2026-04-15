Πρώτη σε πωλήσεις η φανέλα του Λούκα Ντόντσιτς σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή
SPORTS
Λούκα Ντόντσιτς Λος Άντζελες Λέικερς NBA Φανέλα

Πρώτη σε πωλήσεις η φανέλα του Λούκα Ντόντσιτς σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή

Δεύτερη είναι η φανέλα του Άντονι Έντουαρντς και τρίτη αυτή του Βίκτορ Ουεμπανιαμά

Πρώτη σε πωλήσεις η φανέλα του Λούκα Ντόντσιτς σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή
1 ΣΧΟΛΙΟ
Το NBA ανακοίνωσε ότι η φανέλα του Λούκα Ντόντσιτς κατέλαβε την πρώτη θέση σε πωλήσεις στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή αντίστοιχα, βάσει των πωλήσεων από το NBAStore.eu, το οποίο λειτουργεί από τη Fanatics.

Οι Λέικερς βρέθηκαν στην πρώτη θέση σε πωλήσεις όχι μόνο σε φανέλες, αλλά και στα ομαδικά προϊόντα NBA.

Δεύτερη σε πωλήσεις φανέλα στην Ευρώπη αναδείχτηκε αυτή του Άντονι Έντουαρντς των Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Η φανέλα του Βικτόρ Ουεμπανιαμά με τους Σαν Αντόνιο Σπερς βρέθηκε επίσης ανάμεσα στις κορυφαίες σε πωλήσεις στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην 3η θέση, ενώ κατέλαβε την πρώτη θέση σε πωλήσεις στην πατρίδα του, Γαλλία.

Η φανέλα του Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ αναδείχτηκε 4η σε πωλήσεις στη «γηραιά Αλβιώνα», ενώ 5η είναι αυτή του Στεφ Κάρι των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Η φανέλα του Κάρι είναι 2η σε πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, 4η στη Γαλλία και στην Ιταλία και 5η στη Γερμανία και στην Ισπανία.

Ως προς την πώληση ομαδικών προϊόντων NBA στη Μέση Ανατολή, μετά τους πρώτους Λέικερς, ακολουθούν κατά σειρά οι Σικάγο Μπουλς, Μπόστον Σέλτικς, Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και Σαν Αντόνιο Σπερς.

Ο "rookie" των Ντάλας Μάβερικς, Κούπερ Φλαγκ, βρίσκεται στη 10η θέση σε πωλήσεις της φανέλας του στην Ευρώπη, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι 5ος, στην Ισπανία 6ος και στη Γερμανία 7ος.

Ο αποκλεισμός των Μιλγουόκι Μπακς από τα πλέι οφ για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια επηρέασε αρνητικά και τις πωλήσεις της φανέλας του Έλληνα σούπερ σταρ των «ελαφιών» Γιάννη Αντετοκούνμπο.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η ασφάλιση αυτοκινήτου όπως θα έπρεπε να είναι: Ευελιξία, οικονομία και απόλυτος έλεγχος

Η ασφάλιση αυτοκινήτου όπως θα έπρεπε να είναι: Ευελιξία, οικονομία και απόλυτος έλεγχος

Η Groupama Ασφαλιστική μετατρέπει τη σύγχρονη ασφάλιση αυτοκινήτου σε ένα δυναμικό εργαλείο προστασίας, που ακολουθεί τον ρυθμό της καθημερινότητας και τις πραγματικές ανάγκες κάθε οδηγού.

Αν έχεις Nova μπορείς να κερδίζεις PADU!

Αξίζει να ανήκεις στο δυναμικά εξελισσόμενο οικοσύστημα του PADU, ειδικά αν είσαι πελάτης της Nova. Γιατί τότε οι επιλογές σου δεν σταματούν στις προσφορές, αλλά διευρύνονται μέσα από ένα περιβάλλον που εμπλουτίζεται διαρκώς με ολοένα και περισσότερα exclusive deals. Εδώ θα τις βρεις όλες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

