Πρώτη σε πωλήσεις η φανέλα του Λούκα Ντόντσιτς σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή
Δεύτερη είναι η φανέλα του Άντονι Έντουαρντς και τρίτη αυτή του Βίκτορ Ουεμπανιαμά
Το NBA ανακοίνωσε ότι η φανέλα του Λούκα Ντόντσιτς κατέλαβε την πρώτη θέση σε πωλήσεις στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή αντίστοιχα, βάσει των πωλήσεων από το NBAStore.eu, το οποίο λειτουργεί από τη Fanatics.
Οι Λέικερς βρέθηκαν στην πρώτη θέση σε πωλήσεις όχι μόνο σε φανέλες, αλλά και στα ομαδικά προϊόντα NBA.
Δεύτερη σε πωλήσεις φανέλα στην Ευρώπη αναδείχτηκε αυτή του Άντονι Έντουαρντς των Μινεσότα Τίμπεργουλβς.
Η φανέλα του Βικτόρ Ουεμπανιαμά με τους Σαν Αντόνιο Σπερς βρέθηκε επίσης ανάμεσα στις κορυφαίες σε πωλήσεις στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην 3η θέση, ενώ κατέλαβε την πρώτη θέση σε πωλήσεις στην πατρίδα του, Γαλλία.
Η φανέλα του Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ αναδείχτηκε 4η σε πωλήσεις στη «γηραιά Αλβιώνα», ενώ 5η είναι αυτή του Στεφ Κάρι των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.
Η φανέλα του Κάρι είναι 2η σε πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, 4η στη Γαλλία και στην Ιταλία και 5η στη Γερμανία και στην Ισπανία.
Ως προς την πώληση ομαδικών προϊόντων NBA στη Μέση Ανατολή, μετά τους πρώτους Λέικερς, ακολουθούν κατά σειρά οι Σικάγο Μπουλς, Μπόστον Σέλτικς, Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και Σαν Αντόνιο Σπερς.
Ο "rookie" των Ντάλας Μάβερικς, Κούπερ Φλαγκ, βρίσκεται στη 10η θέση σε πωλήσεις της φανέλας του στην Ευρώπη, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι 5ος, στην Ισπανία 6ος και στη Γερμανία 7ος.
Ο αποκλεισμός των Μιλγουόκι Μπακς από τα πλέι οφ για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια επηρέασε αρνητικά και τις πωλήσεις της φανέλας του Έλληνα σούπερ σταρ των «ελαφιών» Γιάννη Αντετοκούνμπο.
