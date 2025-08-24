Εθνική μπάσκετ: Αυτή είναι η 12άδα της Ελλάδας για το Eurobasket 2025, «κόπηκε» ο Ζούγρης

Μετά το τελευταίο φιλικό με τη Γαλλία ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε τους 12 εκλεκτούς - Η Ελλάδα θα παίξει τους αγώνες του ομίλου της στη Λεμεσό και θα κάνει πρεμιέρα στις 28/8 απέναντι στην Ιταλία