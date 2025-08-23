Παναθηναϊκός: Ανακοινώνει Σάντσες την Κυριακή - Πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις το Σάββατο
Παναθηναϊκός: Ανακοινώνει Σάντσες την Κυριακή - Πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις το Σάββατο
Μετά την διακοπή των Εθνικών ομάδων αναμένεται να τεθεί στην διάθεση του Ρουί Βιτόρια
Ακόμα μία σημαντική κίνηση είναι έτοιμοι να ανακοινώσουν στον Παναθηναϊκό. Ο λόγος φυσικά για τον Ρενάτο Σάντσες. Ο Πορτογάλος μέσος έφτασε χθες Παρασκευή στην χώρα μας όπου μιλώντας για την απόφασή του να έρθει στο «τριφύλλι», είπε πως έπαιξε ρόλο ο Ρουί Βιτόρια που ήταν και ο πρώτος του προπονητής στην μεγάλη του καριέρα.
Ο Σάντσες σήμερα Σαββάτο πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, αλλά και εργομετρικά τα οποία έδειξαν πως βρίσκεται σε καλή κατάσταση και την Κυριακή θα ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό. Η μεταγραφή του θα είναι με την μορφή δανεισμού από την Παρί Σεν Ζερμέν χωρίς να υπάρχει οψιόν αγοράς.
Όσον αφορά το πότε θα τεθεί στην διάθεση του πρώην προπονητή του που πλέον θα είναι και νυν, λογικά αυτό θα γίνει μετά την διακοπή για την Εθνικές ομάδες. Μιλάμε δηλαδή για την 3η αγωνιστική κόντρα στην Κηφισιά, καθώς δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος να πιεστεί για να μπει στο παιχνίδι της 2ης με τον Λεβαδειακό στην Λεωφόρο.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Τροχαίο με θύμα 32χρονη στην Αταλάντη: «Ερχόταν να μας κάνει έκπληξη που ήμασταν με το παιδί» λέει ο σύζυγός της
Θλίψη στην κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου - Οι παρουσίες και ο επικήδειος Μητσοτάκη: «Ψηλέ, θα μας λείψεις...»
Εισαγγελέας για τον δήμαρχο Πάτμου μετά την άθλια εικόνα με τα λύματα μέσα στον Αύγουστο - Σπεύδει τώρα η ΕΥΔΑΠ
Ο Σάντσες σήμερα Σαββάτο πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, αλλά και εργομετρικά τα οποία έδειξαν πως βρίσκεται σε καλή κατάσταση και την Κυριακή θα ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό. Η μεταγραφή του θα είναι με την μορφή δανεισμού από την Παρί Σεν Ζερμέν χωρίς να υπάρχει οψιόν αγοράς.
Όσον αφορά το πότε θα τεθεί στην διάθεση του πρώην προπονητή του που πλέον θα είναι και νυν, λογικά αυτό θα γίνει μετά την διακοπή για την Εθνικές ομάδες. Μιλάμε δηλαδή για την 3η αγωνιστική κόντρα στην Κηφισιά, καθώς δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος να πιεστεί για να μπει στο παιχνίδι της 2ης με τον Λεβαδειακό στην Λεωφόρο.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Τροχαίο με θύμα 32χρονη στην Αταλάντη: «Ερχόταν να μας κάνει έκπληξη που ήμασταν με το παιδί» λέει ο σύζυγός της
Θλίψη στην κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου - Οι παρουσίες και ο επικήδειος Μητσοτάκη: «Ψηλέ, θα μας λείψεις...»
Εισαγγελέας για τον δήμαρχο Πάτμου μετά την άθλια εικόνα με τα λύματα μέσα στον Αύγουστο - Σπεύδει τώρα η ΕΥΔΑΠ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα