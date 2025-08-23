Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Ολυμπιακός-Αστέρας Τρίπολης, Μάντσεστερ Σίτι - Τότεναμ και όλα τα σημερινά ματς στην Ευρώπη
SPORTS
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Ολυμπιακός-Αστέρας Τρίπολης, Μάντσεστερ Σίτι - Τότεναμ και όλα τα σημερινά ματς στην Ευρώπη

Πολλά ενδιαφέροντα τα παιχνίδια στο σημερινό πρόγραμμα των μεταδόσεων

Γεμάτο το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων με αγώνες σε Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και Αγγλία.

Πρώτη αγωνιστική σήμερα για την Super League με τον νταμπλούχο Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Στην Αγγλία έχει ενδιαφέροντα παιχνίδια με το Μάντσεστερ Σίτι-Τότεναμ να ξεχωρίζει στο σημερινό πρόγραμμα.

Η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει την Λεβάντε εκτός έδρας στο ισπανικό πρόγραμμα, ενώ η Ατλέτικο παίζει με την Έλτσε  στην Μαδρίτη.

Νωρίς το μεσημέρι στις 15:00 η Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο και των λοιπών αστέρων αντιμετωπίζει την Αλ Αχλί στο Σούπερ Καπ της Σαουδικής Αραβίας.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/8/2025):

09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

10:20 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:05 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ουγγαρίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

13:05 COSMOTE SPORT 5 HD Moto-E World Championship Ουγγαρία (1ος Αγώνας)

13:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

14:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Τότεναμ Premier League

14:30 COSMOTE SPORT 7 HD DTM Γερμανία, Ζάχσενρινγκ – 1ος Αγώνας

14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Τσάρλτον – Λέστερ Sky Bet EFL Championship

14:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

15:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Νασρ – Αλ Αχλί Τελικός

15:30 ΕΡΤ2 Τουρκία – Ισπανία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

15:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Tissot Sprint)

16:30 Novasports Extra 1 Χάιντενχαϊμ – Βόλφσμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports 6HD Ουνιόν Βερολίνου – Στουτγκάρδη Bundesliga

16:30 Novasports 5HD Φράιμπουργκ – Άουγκσμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports 4HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Λεβερκούζεν – Χόφενχαϊμ Bundesliga

17:00 Novasports Premier League Μπρέντφορντ – Άστον Βίλα Premier League

17:00 Novasports Start Μπέρνλι – Σάντερλαντ Premier League

17:00 Novasports 2HD Μπόρνμουθ – Γουλβς Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto-E World Championship Ουγγαρία (2ος Αγώνας)

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Νόριτς – Μίντλεσμπρο Sky Bet EFL Championship

18:00 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Θέλτα La Liga

19:00 COSMOTE SPORT 8 HD Φούσε Βερολίνου – Κίελο German Super Cup χάντμπολ

19:30 Novasports Premier League Άρσεναλ – Λιντς Premier League

19:30 Novasports 3HD Ζανκτ Πάουλι – Ντόρτμουντ Bundesliga

19:30 COSMOTE SPORT 6 HD Τζένοα – Λέτσε Serie A

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Σασουόλο – Νάπολι Serie A

19:45 Novasports 4HD PSV Αϊντχόφεν – Γκρόνινγκεν Eredivisie

20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ανόρθωση – Ομόνοια Αραδίππου Cyprus League

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Νασιονάλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – Αστέρας Aktor Super League

20:00 Novasports Prime Άρης – Βόλος ΝΠΣ Super League

20:30 Novasports 5HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Έλτσε La Liga

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ατλάντα Ντριμ – Νιου Γιορκ Λίμπερτι WNBA Regular Season

21:30 Novasports Start WTA 250 Κλίβελαντ, Τελικός

21:30 Novasports 2HD Σάλκε – Μπόχουμ Bundesliga 2

21:45 COSMOTE SPORT 6 HD Μίλαν – Κρεμονέζε Serie A

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρόμα – Μπολόνια Serie A

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Παναιτωλικός – Ατρόμητος Super League

22:30 Novasports 1HD Λεβάντε – Μπαρτσελόνα La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 9 HD Μπενφίκα – Τοντέλα Liga Portugal

22:30 COSMOTE SPORT 8 HD Μπαρτσελόνα – Φλαμένγκο UEFA-CONMEBOL Διηπειρωτικό Κύπελλο Κ-20

