Το αναλυτικό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τη ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, το Ολυμπιακός- Αρμάνι και τους άλλους αγώνες σε Euroleague και Conference League
Πέμπτη σήμερα (16/4) και το μενού των αθλητικών μεταδόσεων είναι αρκετά πλούσιο, με το ελληνικό ενδιαφέρον έντονο σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.

Στις 21:15 (Novasports Prime) ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ την Αρμάνι Μιλάνο και με νίκη ολοκληρώνει την κανονική διάρκεια της Euroleague στην πρώτη θέση.

Στις 22:00 (Cosmote Sport 2 / ANT1), η ΑΕΚ περιμένει τη Ράγιο Βαγιεκάνο, θέλοντας να επιστρέψει από το 3-0 με το οποίο έχασε στη Μαδρίτη και να προκριθεί στα ημιτελικά του Conference League.

  • Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων
  • 12:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 2026 Βαρκελώνη
  • 12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
  • 14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
  • 16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
  • 18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
  • 19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ζηρίνειος ΑΟΝ Α1 Γυναικών Volley League
  • 19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Θέλτα – Φράιμπουργκ UEFA Europa League
  • 19:45 COSMOTE SPORT 4 HD Άλκμααρ – Σαχτάρ Ντόνετσκ UEFA Conference League
  • 21:00 Novasports 5HD Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε Euroleague
  • 21:05 Novasports Start Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια Euroleague
  • 21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague
  • 21:30 Novasports 6HD Παρτίζαν – Μπασκόνια Euroleague
  • 21:45 Novasports 4HD Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας Euroleague
  • 22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Στρασβούργο – Μάιντς UEFA Conference League
  • 22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Φιορεντίνα – Κρίσταλ Πάλας UEFA Conference League
  • 22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Άστον Βίλα – Μπολόνια UEFA Europa League
  • 22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μπέτις – Μπράγκα UEFA Europa League
  • 22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο UEFA Europa League
  • 22:00 ANT1-COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο UEFA Conference League
Δείτε Επίσης