Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τη ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, το Ολυμπιακός- Αρμάνι και τους άλλους αγώνες σε Euroleague και Conference League
Το αναλυτικό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων
Πέμπτη σήμερα (16/4) και το μενού των αθλητικών μεταδόσεων είναι αρκετά πλούσιο, με το ελληνικό ενδιαφέρον έντονο σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
Στις 21:15 (Novasports Prime) ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ την Αρμάνι Μιλάνο και με νίκη ολοκληρώνει την κανονική διάρκεια της Euroleague στην πρώτη θέση.
Στις 22:00 (Cosmote Sport 2 / ANT1), η ΑΕΚ περιμένει τη Ράγιο Βαγιεκάνο, θέλοντας να επιστρέψει από το 3-0 με το οποίο έχασε στη Μαδρίτη και να προκριθεί στα ημιτελικά του Conference League.
- Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων
- 12:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 2026 Βαρκελώνη
- 12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
- 14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
- 16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
- 18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
- 19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ζηρίνειος ΑΟΝ Α1 Γυναικών Volley League
- 19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Θέλτα – Φράιμπουργκ UEFA Europa League
- 19:45 COSMOTE SPORT 4 HD Άλκμααρ – Σαχτάρ Ντόνετσκ UEFA Conference League
- 21:00 Novasports 5HD Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε Euroleague
- 21:05 Novasports Start Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια Euroleague
- 21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague
- 21:30 Novasports 6HD Παρτίζαν – Μπασκόνια Euroleague
- 21:45 Novasports 4HD Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας Euroleague
- 22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Στρασβούργο – Μάιντς UEFA Conference League
- 22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Φιορεντίνα – Κρίσταλ Πάλας UEFA Conference League
- 22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Άστον Βίλα – Μπολόνια UEFA Europa League
- 22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μπέτις – Μπράγκα UEFA Europa League
- 22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο UEFA Europa League
- 22:00 ANT1-COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο UEFA Conference League
