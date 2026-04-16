Δύσκολη επιχείρηση διάσωσης 24 ωρών στην Αυστραλία: Φάλαινα 12 τόνων εγκλωβίστηκε σε ρηχά νερά, δείτε βίντεο
Μάχη με τον χρόνο έδωσαν διασώστες στην Αυστραλία για να σώσουν μια φάλαινα 12 τόνων που κόλλησε σε ρηχά νερά - Η επιχείρηση κράτησε περίπου 24 ώρες και ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με το ζώο να επιστρέφει στη θάλασσα
Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης μιας νεαρής φάλαινας που εγκλωβίστηκε για περίπου 24 ώρες σε ρηχά νερά κοντά στις εκβολές της λίμνης Ουάλις, στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας.
Το θαλάσσιο θηλαστικό, βάρους περίπου 12 τόνων, εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής (12/4) να κινείται κάτω από τη γέφυρα Φόρστερ - Τανκάρι, πριν παγιδευτεί σε σημείο με πολύ ρηχά νερά και άμμο, χωρίς να μπορεί να επιστρέψει προς την ανοιχτή θάλασσα.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν ειδικές ομάδες διάσωσης θαλάσσιων ζώων, αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και εθελοντές.
Αρχικά έγινε προσπάθεια η φάλαινα να κατευθυνθεί προς βαθύτερα νερά, όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό. Ωστόσο στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν ειδικοί ιμάντες, οι οποίοι τοποθετήθηκαν κάτω από τα πτερύγια του ζώου και συνδέθηκαν με σκάφος, ώστε να μετακινηθεί με ασφάλεια.
Η φάλαινα απελευθερώθηκε και συνοδεύτηκε από σκάφη μέχρι να κατευθυνθεί προς βαθύτερα νερά και την ανοιχτή θάλασσα.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
Παρά τις δυσκολίες, καθώς σε κάποια φάση εγκλωβίστηκε εκ νέου σε άλλο ρηχό σημείο, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία το μεσημέρι της επόμενης ημέρας.
A humpback whale was freed after being stranded on a sandbar off Australia's coast.— Fox News (@FoxNews) April 15, 2026
Rescuers were able to guide the 30-foot mammal back to the open ocean. pic.twitter.com/6LtrRXF5pP
