Δύσκολη επιχείρηση διάσωσης 24 ωρών στην Αυστραλία: Φάλαινα 12 τόνων εγκλωβίστηκε σε ρηχά νερά, δείτε βίντεο
Φάλαινα Αυστραλία

Δύσκολη επιχείρηση διάσωσης 24 ωρών στην Αυστραλία: Φάλαινα 12 τόνων εγκλωβίστηκε σε ρηχά νερά, δείτε βίντεο

Μάχη με τον χρόνο έδωσαν διασώστες στην Αυστραλία για να σώσουν μια φάλαινα 12 τόνων που κόλλησε σε ρηχά νερά - Η επιχείρηση κράτησε περίπου 24 ώρες και ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με το ζώο να επιστρέφει στη θάλασσα

Δύσκολη επιχείρηση διάσωσης 24 ωρών στην Αυστραλία: Φάλαινα 12 τόνων εγκλωβίστηκε σε ρηχά νερά, δείτε βίντεο
Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης μιας νεαρής φάλαινας που εγκλωβίστηκε για περίπου 24 ώρες σε ρηχά νερά κοντά στις εκβολές της λίμνης Ουάλις, στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας.

Το θαλάσσιο θηλαστικό, βάρους περίπου 12 τόνων, εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής (12/4) να κινείται κάτω από τη γέφυρα Φόρστερ - Τανκάρι, πριν παγιδευτεί σε σημείο με πολύ ρηχά νερά και άμμο, χωρίς να μπορεί να επιστρέψει προς την ανοιχτή θάλασσα.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ειδικές ομάδες διάσωσης θαλάσσιων ζώων, αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και εθελοντές.

Αρχικά έγινε προσπάθεια η φάλαινα να κατευθυνθεί προς βαθύτερα νερά, όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό. Ωστόσο στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν ειδικοί ιμάντες, οι οποίοι τοποθετήθηκαν κάτω από τα πτερύγια του ζώου και συνδέθηκαν με σκάφος, ώστε να μετακινηθεί με ασφάλεια.

Δείτε το σχετικό βίντεο:


Παρά τις δυσκολίες, καθώς σε κάποια φάση εγκλωβίστηκε εκ νέου σε άλλο ρηχό σημείο, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία το μεσημέρι της επόμενης ημέρας.

Η φάλαινα απελευθερώθηκε και συνοδεύτηκε από σκάφη μέχρι να κατευθυνθεί προς βαθύτερα νερά και την ανοιχτή θάλασσα.
Η Mapei Hellas έχει τη λύση για κάθε κατασκευαστική πρόκληση

Η Mapei Hellas έχει τη λύση για κάθε κατασκευαστική πρόκληση

Με μια τεράστια γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων που εκτείνεται σε 24 βασικές σειρές, η Mapei Hellas δεν προσφέρει απλώς χημικά και δομικά προϊόντα για την κατασκευή. Προσφέρει τη βεβαιότητα ότι το έργο σας θα ολοκληρωθεί σωστά και θα αντέξει στον χρόνο.

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»

