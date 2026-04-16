Σάλος στη Νέα Υόρκη για την άγρια επίθεση αστυνομικών σε λάθος άνδρα: «Ευχαριστώ τον Θεό που είμαι ζωντανός» λέει το θύμα
Οι αστυνομικοί θεώρησαν ότι ο 43χρονος Τίμοθι Μπράουν ήταν ο ύποπτος που αναζητούσαν μετά από αγοραπωλησία ναρκωτικών
Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Νέα Υόρκη το βίντεο με τη βίαιη συμπεριφορά δύο αστυνομικών απέναντι σε έναν άνδρα που θεώρησαν ότι ήταν ύποπτος για συμμετοχή σε αγοραπωλησία ναρκωτικών, όπως, όμως, αποδείχθηκε δεν είχε καμία σχέση με την υπόθεση.
Στο βίντεο που καταγράφηκε μέσα σε μίνι μάρκετ, φαίνονται οι αστυνομικοί του NYPD να γρονθοκοπούν τον 46χρονο Τίμοθι Μπράουν και να του πατάνε το κεφάλι.
Περιγράφοντας τι συνέβη, ο Μπράουν είπε ότι ήταν στο μίνι μάρκετ για να αγοράσει κρασί όταν του επιτέθηκαν οι αστυνομικοί: «Είπαν "συλλαμβάνεσαι". Θυμάμαι ότι με άρπαξαν και με έσπρωξαν και μου είπαν "μην αντισταθείς" κι εγώ τους είπα "δεν αντιστέκομαι". Με χτύπησαν στο τζάμι, χτυπώντας με επανειλημμένα στον κρόταφο, στο κεφάλι μου. Πολλά μπουκάλια έσπασαν στο κατάστημα ποτών επειδή με κούνησαν και με έσυραν στο πάτωμα [πάνω] στο τζάμι, και αυτό φαίνεται στην κάμερα».
Η Επίτροπος του NYPD, Τζέσικα Τις, περιέγραψε το βίντεο ως «βαθιά ανησυχητικό» και είπε ότι το περιστατικό ερευνάται από το Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων. Παράλληλα ανακοίνωσε ότι οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα.
«Η βία που χρησιμοποίησαν οι αστυνομικοί της NYPD σε αυτό το βίντεο είναι εξαιρετικά ανησυχητική και απαράδεκτη. Οι αστυνομικοί δεν πρέπει ποτέ να φέρονται σε ένα άτομο με αυτόν τον τρόπο» δήλωσε από την πλευρά του ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι.
Σύμφωνα με την αστυνομία όσα συνέβησαν στο μίνι μάρκετ ακολούθησαν μια επιχείρηση κατά του εμπορίου ναρκωτικών. Κατά τη διάρκειά της ένας από τους αστυνομικούς αγόρασε κρακ κοκαΐνης με τα χρήματα να δίνονται σε έναν άλλο άνδρα ο οποίος περιγραφόταν ως μαύρος άνδρας με λευκό πουκάμισο και πράσινο σορτς, παρόμοια, δηλαδή, ρούχα με αυτά που φορούσε ο Μπράουν.
Αν και ο Μπράουν συνελήφθη για αντίσταση, οι κατηγορίες σε βάρος του αποσύρθηκαν καθώς αποδείχθηκε ότι δεν συμμετείχε ποτέ στην πώληση ναρκωτικών που έψαχναν οι αστυνομικοί.
Ο ίδιος δήλωσε στο CBS ότι είναι ευγνώμων που επέζησε από τη βίαιη σύλληψη: «Απλώς ευχαριστώ τον Θεό που είμαι ζωντανός. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω. Ξέρω ότι υπάρχει λόγος για όλα και ξέρω ότι ο Θεός παρακολουθεί και θέλω δικαιοσύνη».
There are a number of videos circulating online of an incident that occurred yesterday inside a store in Brooklyn involving two members of the NYPD.— Jessica S. Tisch (@NYPDPC) April 15, 2026
As I said at a press conference earlier today, these videos are deeply disturbing, and the matter is under active investigation…
