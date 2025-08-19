Champions League: Με γκολάρα του Κορέια η Πάφος άνοιξε με το... καλημέρα το σκορ κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα - Βίντεο
SPORTS
Πάφος Ερυθρός Αστέρας Ζοάο Κορέια

Champions League: Με γκολάρα του Κορέια η Πάφος άνοιξε με το... καλημέρα το σκορ κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα - Βίντεο

Ο άσος της Πάφου  έκανε ένα εξαιρετικό σουτ στη γωνία του Ματέους και έβαλε μπροστά στο σκορ τους πρωταθλητές Κύπρου στο Βελιγράδι

Champions League: Με γκολάρα του Κορέια η Πάφος άνοιξε με το... καλημέρα το σκορ κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα - Βίντεο
Ιδανική εκκίνηση για την Πάφο στον πρώτο αγώνα των playoffs του Champions League, απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, εκτός έδρας. 

Στα 40 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης στο «Μαρακανά», ο Πορτογάλος Ζοάο Κορέια, εξαπέλυσε ένα άπιαστο σουτ στη γωνία του γκολκίπερ των Σέρβων, Ματέους, βάζοντας μπροστά την ομάδα του, η οποία συνεχίζει να ζει το όνειρό της στο Champions League. 

Ο σκόρερ, Κορέια, είναι δεξιός μπακ, γεννήθηκε στην Πορτογαλία το 1996, με καταγωγή από το Πράσινο Ακρωτήρι, έχοντας επιλέξει αυτή την εθνική για να εκπροσωπεί. 

Από το 2024 αγωνίζεται στην Πάφο και στέφθηκε πρωταθλητής Κύπρου το 2025.


