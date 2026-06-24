Ζαχάρω: 46χρονη κατήγγειλε τον εν διαστάσει σύζυγό της για απόπειρα βιασμού

Την ώρα του περιστατικού μέσα στο σπίτι βρίσκονταν τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, τα οποία, σύμφωνα με την καταγγελία, άκουσαν τις απειλές