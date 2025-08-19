Άνω-κάτω τα αποδυτήρια της Μαρσέιγ, πιάστηκαν στα χέρια Ραμπιό και Ρόου μετά την ήττα από τη Ρεν στην πρώτη αγωνιστική
SPORTS
Μαρσέιγ Αντριέν Ραμπιό Τζόναθαν Ρόου Ρεν Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι

Άνω-κάτω τα αποδυτήρια της Μαρσέιγ, πιάστηκαν στα χέρια Ραμπιό και Ρόου μετά την ήττα από τη Ρεν στην πρώτη αγωνιστική

Ο Ιταλός προπονητής, Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι σύμφωνα με πληροφορίες από την «Equipe» θα θέσει εκτός ομάδας τον Αντριέν Ραμπιό

Άνω-κάτω τα αποδυτήρια της Μαρσέιγ, πιάστηκαν στα χέρια Ραμπιό και Ρόου μετά την ήττα από τη Ρεν στην πρώτη αγωνιστική
Το χειρότερο δυνατό ξεκίνημα έκανε η Μαρσέιγ στο φετινό πρωτάθλημα Γαλλίας, αφού στην πρώτη αγωνιστική έφυγε με ήττα από την έδρα της Ρεν, με 1-0.

Ομολογουμένως, το καλοκαίρι η ομάδας της Μασσαλίας έκανε καλές μεταγραφές και μία αρκετά καλή προετοιμασία, καταφέρνοντας να τελειώσει αήττητη όλα τα φιλικά. 

Όμως τα πρώτα σύννεφα άρχισαν να φαίνονται και τα αποδυτήρια βρίσκονται σε αναβρασμό. Μετά την ήττα από τη Ρεν, σύμφωνα με πληροφορίες της γαλλικής εφημερίδας «Equipe», ο Τζόναθαν Ρόου πιάστηκε στα χέρια με τον Αντριέν Ραμπιό, μόλις μπήκαν στα αποδυτήρια. 

Οι δύο συμπαίκτες αντάλλαξαν γροθιές, ήταν εντελώς εκτός εαυτού και στη μέση για να τους χωρίσει μπήκε ο αθλητικός διευθυντής, Μεντί Μπενατιά.

Το περιστατικό δεν μπορούσε να μείνει ατιμώρητο και οι δύο παίκτες έμειναν εκτός προπονήσεων τόσο τη Δευτέρα, όσο και την Τρίτη με απόφαση της διοίκηση. Μάλιστα, όπως αναφέρει η Equipe, ο Ντε Τζέρμπι δεν θέλει πλέον τον Ραμπιό στην ομάδα, όπως επιβεβαίωσε η Βερονίκ Ραμπιό, μητέρα και ατζέντης του Αντριάν.


Ειδήσεις σήμερα:

«Ήταν σαν βόμβα» - Βίντεο από την επιχείρηση απομάκρυνσης του λεωφορείου που έπεσε σε πολυκατοικία στου Παπάγου

Ένας 57χρονος ομολόγησε τέσσερις εμπρησμούς στη Μυτιλήνη - Έκαψε ακόμα και νταλίκα με άχυρα

Πλειστηριασμοί: Παλιά και νέα ονόματα στη λίστα με τους επώνυμους που χάνουν περιουσίες του» σχολιάζουν

Thema Insights

Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον

Παρά τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες έχουν στρέψει την προσοχή στα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) διατηρεί σταθερά και ακλόνητα τη θέση του ως μια από τις πιο οικονομικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές, ιδίως για χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούς στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης