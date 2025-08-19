Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Άνω-κάτω τα αποδυτήρια της Μαρσέιγ, πιάστηκαν στα χέρια Ραμπιό και Ρόου μετά την ήττα από τη Ρεν στην πρώτη αγωνιστική
Ο Ιταλός προπονητής, Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι σύμφωνα με πληροφορίες από την «Equipe» θα θέσει εκτός ομάδας τον Αντριέν Ραμπιό
Το χειρότερο δυνατό ξεκίνημα έκανε η Μαρσέιγ στο φετινό πρωτάθλημα Γαλλίας, αφού στην πρώτη αγωνιστική έφυγε με ήττα από την έδρα της Ρεν, με 1-0.
Ομολογουμένως, το καλοκαίρι η ομάδας της Μασσαλίας έκανε καλές μεταγραφές και μία αρκετά καλή προετοιμασία, καταφέρνοντας να τελειώσει αήττητη όλα τα φιλικά.
Όμως τα πρώτα σύννεφα άρχισαν να φαίνονται και τα αποδυτήρια βρίσκονται σε αναβρασμό. Μετά την ήττα από τη Ρεν, σύμφωνα με πληροφορίες της γαλλικής εφημερίδας «Equipe», ο Τζόναθαν Ρόου πιάστηκε στα χέρια με τον Αντριέν Ραμπιό, μόλις μπήκαν στα αποδυτήρια.
Οι δύο συμπαίκτες αντάλλαξαν γροθιές, ήταν εντελώς εκτός εαυτού και στη μέση για να τους χωρίσει μπήκε ο αθλητικός διευθυντής, Μεντί Μπενατιά.
Το περιστατικό δεν μπορούσε να μείνει ατιμώρητο και οι δύο παίκτες έμειναν εκτός προπονήσεων τόσο τη Δευτέρα, όσο και την Τρίτη με απόφαση της διοίκηση. Μάλιστα, όπως αναφέρει η Equipe, ο Ντε Τζέρμπι δεν θέλει πλέον τον Ραμπιό στην ομάδα, όπως επιβεβαίωσε η Βερονίκ Ραμπιό, μητέρα και ατζέντης του Αντριάν.
Selon Véronique Rabiot, mère et agente d'Adrien Rabiot, Roberto De Zerbi ne souhaiterait plus travailler avec le milieu de terrain français à l'Olympique de Marseille.— L'Équipe (@lequipe) August 19, 2025
➡️ https://t.co/hEwgd4IolU pic.twitter.com/fV6c3P6rsC
