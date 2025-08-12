Έπαθε μπλακ άουτ ο Τσιτσιπάς στο Σινσινάτι και αποκλείστηκε με 2-1 από τον Μπονζί

Στο 1-0 βρήκε την ισοφάριση ο Γάλλος για να ακολουθήσουν δύο love games από τους τενίστες. Στο πέμπτο game ο Νο.63 στον κόσμο βρήκε και πάλι την ευκαιρία για ένα break, την οποία όμως δεν άφησε ανεκμετάλλευτη (3-2). Μάλιστα, με ένα hold πήρε... ανάσα δύο games (4-2).Σε αυτό το προβάδισμα ο 27χρονος τενίστας δεν κατάφερε να βρει αντίδραση, ούτε να απειλήσει για να φτάσει σε ένα break. Ο Μπονζί διατήρησε τα σερβίς του και χωρίς να κάνει άλλο break έφτασε στο 6-4, το οποίο του έδωσε τη νίκη και συνάμα την πρόκριση στους "16".Εκεί θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ, ο οποίος νωρίτερα είχε πάρει τη νίκη επί του έτερου Γάλλου, Αρτούρ Ρίντερκνες με 7-6(4), 4-2.Πηγή:www.gazzetta.gr