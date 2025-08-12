Μπλακ άουτ στο Σινσινάτι Όπεν - Διεκόπη ο αγώνας του Τσιτσιπά με τον Μπόζνι

Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Οι εγκαταστάσεις του Σινσινάτι δεν έχουν επαρκή ηλεκτροδότηση με συνέπεια όλοι οι αγώνες που διεξάγονταν να διακοπούν
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αγωνίζεται στον τρίτο γύρο του τουρνουά στο Σινσινάτι με τον Μπενζαμίν Μπονζί, με την αναμέτρησή του να σταματά λόγω διακοπής του ρεύματος.
Οι εγκαταστάσεις του Σινσινάτι δεν έχουν επαρκή ηλεκτροδότηση με συνέπεια όλοι οι αγώνες που διεξάγονταν να διακοπούν. Ανάμεσα σε αυτά τα ματς ήταν και αυτό του Έλληνα τενίστα.
Ο 27χρονος βρισκόταν με προβάδισμα στα σετ, μέχρι να σταματήσει η ροή του ματς, ενώ στο δεύτερο σετ ήταν πίσω με 5-2 έχοντας δεχθεί σκορ.
Η ενημέρωση που υπάρχει από τον πάροχο του τηλεοπτικού σήματος είναι πως υπάρχει διακοπή ρεύματος, η οποία προκάλεσε προβλήματα και στο σήμα καθώς από τις αρχές του δεύτερου σετ δεν υπήρχε τηλεοπτική κάλυψη.
Το πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση φαίνεται να έχει προκληθεί από μια γεννήτρια που κάηκε.
So there was a generator on fire that apparently took down power in Cincy pic.twitter.com/1gj7czw07k— Casey Bray •🇺🇦 (@NoleLisickiFam) August 11, 2025
