Το βράδυ της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει στον ΠΑΟΚ ο Γιακουμάκης
Το βράδυ της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει στον ΠΑΟΚ ο Γιακουμάκης
Στην τελική ευθεία η μετακίνηση του Γιακουμάκη στον ΠΑΟΚ, με τον Έλληνα επιθετικό να προσγειώνεται στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη το βράδυ (22:00), για να υπογράψει
Ο ΠΑΟΚ ήρθε σε οριστική συμφωνία με την Κρουζ Αζούλ για τον μονοετή δανεισμό του Γιώργου Γιακουμάκη. Το deal ανάμεσα στις δύο ομάδες περιλαμβάνει loan fee στα 2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ θα έχει και οψιόν αγοράς.
Ο 30χρονος επιθετικός, μάλιστα θα βρίσκεται το βράδυ της Τρίτης (12/8) στην Θεσσαλονίκη, με την πτήση του -μέσω Φρανκφούρτης- να αναμένεται να προσγειωθεί στις 22:00.
Ο Γιακουμάκης θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ, για να ακολουθήσει η ανακοίνωσης της μεταγραφής του.
Ειδήσεις σήμερα:
«Σήμερα απελευθερώνουμε την πρωτεύουσα» - Ο Τραμπ ετοιμάζεται να κατεβάσει Εθνοφρουρά και στην Ουάσινγκτον
Χάος στο μετρό του Λονδίνου: Άνδρας κατέβασε το παντελόνι του μέσα σε βαγόνι - Επιβάτες του επιτέθηκαν με κλωτσιές και μπουνιές
Αγκάλιασε τον άνδρα που σκότωσε των σύζυγό της σε τροχαίο στις ΗΠΑ, συγκλονίστηκε ο δικαστής - Δείτε βίντεο
Ο 30χρονος επιθετικός, μάλιστα θα βρίσκεται το βράδυ της Τρίτης (12/8) στην Θεσσαλονίκη, με την πτήση του -μέσω Φρανκφούρτης- να αναμένεται να προσγειωθεί στις 22:00.
Ο Γιακουμάκης θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ, για να ακολουθήσει η ανακοίνωσης της μεταγραφής του.
Ειδήσεις σήμερα:
«Σήμερα απελευθερώνουμε την πρωτεύουσα» - Ο Τραμπ ετοιμάζεται να κατεβάσει Εθνοφρουρά και στην Ουάσινγκτον
Χάος στο μετρό του Λονδίνου: Άνδρας κατέβασε το παντελόνι του μέσα σε βαγόνι - Επιβάτες του επιτέθηκαν με κλωτσιές και μπουνιές
Αγκάλιασε τον άνδρα που σκότωσε των σύζυγό της σε τροχαίο στις ΗΠΑ, συγκλονίστηκε ο δικαστής - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα