ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα

Το βράδυ της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει στον ΠΑΟΚ ο Γιακουμάκης
SPORTS
Γιώργος Γιακουμάκης ΠΑΟΚ Κρουζ Αζούλ

Το βράδυ της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει στον ΠΑΟΚ ο Γιακουμάκης

Στην τελική ευθεία η μετακίνηση του Γιακουμάκη στον ΠΑΟΚ, με τον Έλληνα επιθετικό να προσγειώνεται στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη το βράδυ (22:00), για να υπογράψει

Το βράδυ της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει στον ΠΑΟΚ ο Γιακουμάκης
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ο ΠΑΟΚ ήρθε σε οριστική συμφωνία με την Κρουζ Αζούλ για τον μονοετή δανεισμό του Γιώργου Γιακουμάκη. Το deal ανάμεσα στις δύο ομάδες περιλαμβάνει loan fee στα 2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ θα έχει και οψιόν αγοράς. 

Ο 30χρονος επιθετικός, μάλιστα θα βρίσκεται το βράδυ της Τρίτης (12/8) στην Θεσσαλονίκη, με την πτήση του -μέσω Φρανκφούρτης- να αναμένεται να προσγειωθεί στις 22:00.

Ο Γιακουμάκης θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ, για να ακολουθήσει η ανακοίνωσης της μεταγραφής του.

Ειδήσεις σήμερα:

«Σήμερα απελευθερώνουμε την πρωτεύουσα» - Ο Τραμπ ετοιμάζεται να κατεβάσει Εθνοφρουρά και στην Ουάσινγκτον

Χάος στο μετρό του Λονδίνου: Άνδρας κατέβασε το παντελόνι του μέσα σε βαγόνι - Επιβάτες του επιτέθηκαν με κλωτσιές και μπουνιές

Αγκάλιασε τον άνδρα που σκότωσε των σύζυγό της σε τροχαίο στις ΗΠΑ, συγκλονίστηκε ο δικαστής - Δείτε βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η γενιά του "τώρα": Πώς η άμεση ικανοποίηση αλλάζει τον τρόπο που ζούμε

Η γενιά του "τώρα": Πώς η άμεση ικανοποίηση αλλάζει τον τρόπο που ζούμε

Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης