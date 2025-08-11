Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Σπουδαία κίνηση από την Καλαμάτα: Ανακοίνωσε τον Μπρούνο Γκάμα - Βίντεο
Ο Μπρούνο Γκάμα αγωνίστηκε για τρία χρόνια στον Άρη ενώ έχει φορέσει και τη φανέλα της Λα Κορούνια
Σπουδαία μεταγραφή από την Καλαμάτα.
Η ομάδα της Μεσσηνίας που είναι στη Super League 2 αλλά έχει ως στόχο την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία υπέγραψε και ανακοίνωσε τον Μπρούνο Γκάμα.
Ο 37χρονος μεσοεπιθετικός που έχει θητεύσει για 3 χρόνια με επιτυχία στον Άρη Θεσσαλονίκης υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο.
Η ανακοίνωσε της ΠΑΕ Καλαμάτα
«Η ΠΑΕ Καλαμάτα είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Μπρούνο Γκάμα (Bruno Alexandre Vilela Gama), ο οποίος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με την ομάδα μας.
Ο 37χρονος μεσοεπιθετικός έχει πλούσια εμπειρία στα γήπεδα, προσφέροντας εντυπωσιακά highlights κατά διάρκεια της καριέρας του, αφού συνδυάζει την ποιότητα με την ουσία. Ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της Μπράγκα, ενώ έπαιξε και στην πρώτη ομάδα. Ύστερα ακολούθησε η δεύτερη ομάδα της Πόρτο και μετέπειτα μεταπήδησε στην πρώτη, ενώ ακολούθησε η Βιτόρια Σετούμπαλ.
Επόμενος σταθμός της καριέρας του ήταν η Ρίο Άβε, ενώ στη συνέχεια φόρεσε τη φανέλα της Λα Κορούνια. Το 2016 φόρεσε τη φανέλα της Ντνίπρο και ύστερα ακολούθησε η Αλκορκόν. Τη σεζόν 2018 ήρθε για πρώτη φορά στη χώρα μας για λογαριασμό του Άρη, όπου στα τρία χρόνια που αγωνίστηκε στην ομάδα της Θεσσαλονίκης κατέγραψε 125 συμμετοχές, 29 γκολ και 9 ασίστ. Μετά τον Άρη φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ Λάρνακας, όπου μέτρησε 66 εμφανίσεις, 7 γκολ και 10 ασίστ.
Έχει 128 εμφανίσεις στην Primeira Liga της Πορτογαλίας, 66 στη La Liga της Ισπανίας και διαθέτει επίσης συμμετοχές σε ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις.
Μπρούνο, σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Μαύρης Θύελλας! Σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας!».
