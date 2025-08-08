ΠΑΟΚ: Στην τελική ευθεία για Γιακουμάκη, ξανά στο προσκήνιο ο Μπακαμπού

Σε αναμονή για την ολοκλήρωση του δανεισμού του Γιώργου Γιακουμάκη από την Κρουζ Αζούλ βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ενώ ισπανικά δημοσιεύματα επαναφέρουν στο προσκήνιο το όνομα του Σεντρίκ Μπακαμπού