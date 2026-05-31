Δύο τουρίστριες τραυματίστηκαν σε θαλάσσια εκδρομή στη Ζάκυνθο

Δύο γυναίκες από τη Βρετανία τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια θαλάσσιας εκδρομής στη Ζάκυνθο, όταν έντονος κυματισμός προκάλεσε αναστάτωση σε ενοικιαζόμενη λέμβο. Για την υπόθεση συνελήφθησαν η χειρίστρια και ο ιδιοκτήτης του σκάφους.Σύμφωνα με το Λιμενικό, το περιστατικό σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Κερίου, όπου επέβαιναν συνολικά πέντε άτομα σε εκμισθούμενη λέμβο.Όπως ανέφεραν η κυβερνήτης και οι επιβάτες, κατά την επιστροφή από περιηγητική διαδρομή προς τον Άγιο Σώστη, διερχόμενο σκάφος που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα δημιούργησε ισχυρό κυματισμό. Από την ανατάραξη τραυματίστηκαν δύο επιβάτιδες, ηλικίας 55 και 58 ετών, οι οποίες υπέστησαν τραυματισμούς στη μέση και στο πόδι.Η λέμβος κατέπλευσε με ασφάλεια στον λιμενίσκο του Αγίου Σώστη, απ’ όπου οι δύο τραυματισθείσες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο όχημα σε ιδιωτική κλινική της Ζακύνθου, όπου παραμένουν νοσηλευόμενες. Από το Λιμεναρχείο Ζακύνθου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν η κυβερνήτης και ο ιδιοκτήτης της λέμβου για παράβαση του άρθρου 314 παρ. Β’ 2 του Π.Κ. «Σωματική βλάβη κατά συρροή από υπόχρεο».