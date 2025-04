Euroleague: Το ακραίο σενάριο που φέρνει αντιμέτωπους Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στα playoffs

Κλείσιμο

Η τελευταία «διαβολοβδομάδα» της σεζόν αποτελεί ήδη παρελθόν και με την ολοκλήρωση της 32ης αγωνιστικής, ηπλέον περιμένει τις δύο τελευταίες εβδομάδες δράσης της προτού περάσει σε κατάσταση Play In και στη συνέχεια των κρίσιμων Play Off. Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός , από την αρχή της σεζόν αποτελούν δύο από τα βασικά φαβορί για την πρόκριση στο Final Four και την κατάκτηση του τροπαίου, ωστόσο υπάρχει ένα ακραίο σενάριο το οποίο μπορεί να αφήσει στα σίγουρα μία από τις δύο αυτές ομάδες εκτός διεκδίκησης τροπαίου στη φάση των Play Off.Συγκεκριμένα, σε περίπτωση όπου το «τριφύλλι» στα παιχνίδια που απομένουν κάνει 0/2 ενώ παράλληλα η Μπάγερν, ο Ερυθρός Αστέρας, η Παρί και η Μπαρτσελόνα κάνουν το 2/2 αλλά και ο Ολυμπιακός παραμείνει στη δεύτερη θέση, τότε οι δύο «αιώνιοι» θα πρέπει να λύσουν τις διαφορές τους πριν το ταξίδι για το Άμπου Ντάμπι!Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός πως ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του μετά την ήττα από την Παρί, στάθηκε μεταξύ άλλων στο γεγονός ότι υπάρχει ακόμα η πιθανότητα το σύνολό του να μην μπει απευθείας στα Play Off αλλά να χρειαστεί τα Play In.Ως προς το κατά πόσο πιθανό να γίνει πραγματικότητα το συγκεκριμένο σενάριο ωστόσο, αξίζει να δούμε το πρόγραμμα που έχουν οι ομάδες στις επόμενες δύο αγωνιστικές, μέσα από το οποίο θα πρέπει να προκύψουν τα κατάλληλα αποτελέσματα ώστε να βγει αυτή η τετραπλή ισοβαθμία που θα βρει τους «πράσινους» στην... ουρά της (8η θέση, έχοντας ηττηθεί δύο φορές από την Παρί). Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Μονακό (3/4, 20:00) και στο τέλος (11/4, 21:15) τον Ερυθρό Αστέρα στο ΟΑΚΑ ενώ θα χρειαστεί να κερδίσει και το πρώτο παιχνίδι των Play In.Από την πλευρά του ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στη Γερμανία για το ματς με την Άλμπα Βερολίνου (3/4, 21:00) και στη συνέχεια θα υποδεχτεί τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (10/4, 21:15).Ο Ερυθρός Αστέρας θα αντιμετωπίσει αρχικά στο Βελιγράδι την Αναντολού Εφές (4/4, 21:00) και μετά στο ΟΑΚΑ τον Παναθηναϊκό (11/4, 21:15).Η Παρί έχει πολύ δύσκολο εκτός έδρας αγώνα κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης (3/4, 22:00) ενώ στην τελευταία αγωνιστική θα φιλοξενήσει την Άλμπα Βερολίνου (10/4, 21:45).Η Μπάγερν έχει εκτός έδρας δοκιμασία κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ (3/4, 21:30) και στο τέλος δύσκολο εντός με αντίπαλο τη Φενέρμπαχτσε (10/4, 21:00).Τέλος, η Μπαρτσελόνα έχει επίσης ένα πολύ δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι, στην Κωνσταντινούπολη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε (2/4, 20:45) ενώ μετά θα υποδεχτεί τη Βίρτους Μπολόνια (11/4, 21:30).Πηγή: www.gazzetta.g