Φρανκ Λεμπέφ: Από παγκόσμιος πρωταθλητής, χορευτής στο «Dancing with the stars» στη Γαλλία - Βίντεο

À Frank Leboeuf et sa partenaire Candice Pascal de l'annoncer : 𝗗𝗘𝗠𝗔𝗜𝗡 c'est le grand retour de DALS 🎉



RDV demain sur @TF1 et @tf1plus pour la nouvelle saison de Danse Avec Les Stars 🪩 pic.twitter.com/zTuZSnXY19 — Danse Avec Les Stars (@DALS_TF1) February 6, 2025

Για κάθε ποδοσφαιριστή, η απόσυρσή του και η ζωή του μετά το τέλος της καριέρας του, είναι μία υπόθεση αρκετά σύνθετη. Κάποιοι δεν μπορούν να μείνουν μακριά από το χώρο και γίνονται προπονητές ή μάνατζερ παικτών. Άλλοι ,πάλι επιλέγουν να απομακρυνθούν και να διαγράψουν τον δικό τους δρόμο.Μία τέτοια περίπτωση είναι και ο παλαίμαχος Γάλλος αμυντικός Φρανκ Λεμπέφ , οποίος είχε μία μακροχρόνια καριέρα, έπαιξε στην Τσέλσι και στην Μαρσέιγ, ενώ ήταν και μέλος της εθνικής Γαλλίας στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1998.Ο Λεμπέφ, έβαλε τέλος στην καριέρα του το 2005 και από τότε, έγινε για κάποια χρόνια σχολιαστής αγώνων για τη Γαλλική τηλεόραση, ενώ στη συνέχεια προσπάθησε να κάνει καριέρα στο Χόλιγουντ ως παραγωγός ταινιών, κυκλοφορώντας την ταινία, «Programmed». Έπαιξε, επίσης, στη πασίγνωστη οσκαρική ταινία, «Theory of Everything».Ο Γάλλος πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής κόσμου, είπε στα 57 του να το «γυρίσει» στο χορό, και συμμετέχει τη φετινή τηλεοπτική σεζόν στο « Dancing with the Stars ». Η κόρη του, Τζέιντ Λεμπέφ, η οποία κάνει καριέρα μοντέλου, ανέβασε σχετική φωτογραφία στο προσωπικό της instagram, όπου παρευρέθηκε δίπλα στον πατέρα της. Η φωτογραφία συνοδευόταν και από μία λεζάντα, που εξομολογούνταν την περηφάνεια της για αυτόν.«Το να τον δω να χορεύει χθες το βράδυ ήταν ένα μείγμα περηφάνιας, συγκίνησης και θαυμασμού. Ο μπαμπάς μου αναλαμβάνει μια πρόκληση που δεν φανταζόταν ποτέ, με θάρρος και ειλικρίνεια. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, για μένα, έχει ήδη κερδίσει τα πάντα. Μπράβο μπαμπά, σε αγαπώ».