Ολυμπιακός: Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Μπραζντέικις - Τριετές το συμβόλαιό του

Στην απόκτηση τουπροχώρησε και επισήμως ο, ο οποίος κάλυψε το buy out του παίκτη με τη Ζαλγκίρις (500.000 ευρώ) και τα βρήκε με τον παίκτη περίπου στο ένα εκατομμύριο ευρώ ετησίως.«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Ίγκνας Μπραζντέικις. Ο Λιθουανός γκαρντ/φόργουορντ θα φοράει τα "ερυθρόλευκα" για τα επόμενα τρία χρόνια.Το who is whοΓεννήθηκε: 08/01/1999Υπηκοότητα: Λιθουανία/ΚαναδάςΎψος: 2.01μ.Θέση: ΦόργουορντΠροηγούμενες ομάδες:Michigan (2018–2019)New York Knicks (2019–2021)Westchester Knicks (2019–2021)Philadelphia 76ers (2021-2022)Orlando Magic (2021–2022)Lakeland Magic (2021–2022)Ζalgiris Kaunas (2022–2023)Οι περσινοί αριθμοί του...Στο Λιθουανικό πρωτάθλημα σε σύνολο 40 αγώνων είχε 18 λεπτά συμμετοχής, 8.6 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ. Στην Ευρωλίγκα, σε 35 αγώνες είχε μέσο όρο 22:24 λεπτά συμμετοχής, 11.6 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ.ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣΔιασυλλογικέςΠρωταθλητής Λιθουανίας (2023)Κυπελλούχος Λιθουανίας (2023)ΑτομικέςAP Honorable mention All-American (2019)Big Ten Freshman of the Year (2019)Second-team All-Big Ten (2019)Big Ten All-Freshman team (2019)»Νωρίτερα οι «ερυθρόλευκοι» είχαν προμηνύσει πως οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια με ένα σχετικό tweet.