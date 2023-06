Αργεντινή: Τραγωδία σε αγώνα της Ρίβερ Πλέιτ - Οπαδός έπεσε από την εξέδρα και έχασε τη ζωή του

🟠TORCEDOR MORRE EM JOGO DO CAMPEONATO ARGENTINO | A partida entre River Plate X Defensa y Justicia que acontecia neste sábado (3), no estádio Monumental, foi suspensa após um torcedor cair da arquibancada de um dos setores mais altos do estádio.



Notícias #Argentina #BuenosAires pic.twitter.com/NB25YEpzuv