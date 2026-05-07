Trastor: Στόχος αξία χαρτοφυλακίου 1,2 δισ. ευρώ σε ορίζοντα 2,5 ετών

Στη διεύρυνση της μετοχικής της βάσης και την επόμενη φάση ανάπτυξής της με έναν στόχο αξίας χαρτοφυλακίου στα 1,2 δισ. ευρώ στον ορίζοντα των επόμενων 2-3 ετών στοχεύει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με στόχο άντληση ακαθάριστων κεφαλαίων έως 150 εκατ. ευρώ από την Trastor AEEAΠ.



«Η εταιρεία έχει ένα ισχυρό επενδυτικό χαρτοφυλάκιο με αξία 822 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 54% είναι στα γραφεία και το 28% της logistics και αυτοί οι δύο κλάδοι θα είναι και οι βασικοί στους οποίους θα κινηθούμε με νέες επενδύσεις», ανέφερε χθες σε σχετική παρουσίαση η διοίκηση της εταιρείας, με το διευθύνοντα σύμβουλο κ. Τάσο Καζίνο, να δηλώνει ότι «αυτή την στιγμή είμαστε η δεύτερη ΑΕΕΑΠ από πλευράς αξίας ακινήτων, σίγουρα η μεγαλύτερη στο κομμάτι των logistics και ίσως από τις πιο αναπτυσσόμενες της ελληνικής αγοράς. Επιδιώκουμε να αντλήσουμε κεφάλαια 150 εκατ. ευρώ, τα οποία θα επενδυθούν σε διάστημα 12- 18 μηνών. Συνολικά, συμπεριλαμβανομένων και δανειακών κεφαλαίων στοχεύουμε σε επενδύσεις τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ σε 2 με 2 ½ χρόνια αυξάνοντας και το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας στο 1,2 δισ. ευρώ. Αυτό είναι το επενδυτικό μας πλάνο και σκοπός είναι να γίνονται τοποθετήσεις σε ακίνητα που θα παράγουν εισόδημα άμεσα, άρα όχι τόσο πολύ σε νέες αναπτύξεις».



Η αύξηση κεφαλαίου προβλέπεται να πραγματοποιηθεί με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, στο πλαίσιο της στρατηγικής της εταιρείας για προσέλκυση νέων εγχώριων και διεθνών επενδυτών, αλλά και συμμόρφωσης με τις νέες απαιτήσεις του Χρηματιστηρίου Αθηνών για διασπορά, κατ’ ελάχιστο στο 15%. Όπως δηλώθηκε χθες από τη διοίκηση, ο βασικός μέτοχος, η τράπεζα Πειραιώς στηρίζει και αυτή την αύξηση με κεφάλαια 50 εκατ. ευρώ.

