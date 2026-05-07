Μονοήμερη η εκκαθάριση των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο, ποια τα οφέλη
Από το 2027 η εφαρμογή
Κατά μία μέρα θα επισπευσθεί η εκκαθάριση των συναλλαγών που διενεργούνται στο χρηματιστήριο από τον Οκτώβριο του 2027.
Αυτό σημαίνει ότι ο διακανονισμός (η τελική ολοκλήρωση της συναλλαγής) θα γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα (Τ+1), αντί για δύο ημέρες που ισχύει σήμερα.
Η αλλαγή αυτή θα εφαρμοστεί σε όλη την Ευρώπη, με ημερομηνία έναρξης την 11η Οκτωβρίου 2027.
Αυτό αναμένεται να μειώσει τους κινδύνους και το κόστος, να αυξήσει τον ανταγωνισμό και γενικά να οδηγήσει σε περισσότερες συναλλαγές.
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται χρηματοπιστωτική έκθεση της Τράπεζα της Ελλάδος, οι συναλλαγές σε κινητές αξίες (όπως μετοχές) θα διακανονίζονται πλέον σε μία εργάσιμη ημέρα από τη στιγμή που πραγματοποιούνται.
