Γιάννης Αντετοκούνμπο: Στην προπόνηση της Φενέρ στην Πόλη

Giannis Antetokounmpo, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na gelerek takımımızın bugünkü idmanını ziyaret etti. 🙌 Great to see you here @Giannis_An34 ! 👋 pic.twitter.com/up7E2LMMuR

Well, look who we have here!@Giannis_An34



👀✨ pic.twitter.com/fOa9xm0mE6