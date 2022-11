O Ποτσέκο πανηγύρισε με το εσώρουχο την πρόκριση της Ιταλίας στο Μουντομπάσκετ - Δείτε βίντεο

Ieri grazie alla vittoria per 85 a 84 in casa della Georgia, l'Italbasket si è qualificata per la seconda volta consecutiva ai mondiali (non accadeva da 32 anni) il Poz giustamente ha celebrato come di deve.#Iltalbasket #Azzurri #Pozzecco



🎥 @italbasket https://t.co/bQjib6Xthe pic.twitter.com/IKGyFfyrtN