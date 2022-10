O Τεν Χαγκ έβγαλε στη σέντρα τον Ρονάλντο: «Αρνήθηκε να μπει ως αλλαγή» - Έως και 900.000 ευρώ το πρόστιμο

🗣 "It's between Cristiano and me."



Erik ten Hag won't share the details of his conversation with Cristiano Ronaldo following the player walking off before full-time and being dropped for the game against Chelsea pic.twitter.com/683JAeGMIV — Football Daily (@footballdaily) October 21, 2022

🗣 "Did Ronaldo refuse to come on the pitch on Wednesday night?"



ten Hag 🗣 "Yes."



Erik ten Hag confirms Cristiano Ronaldo did refuse to come on as a substitute against Tottenham pic.twitter.com/QT8zgm7uzm — Football Daily (@footballdaily) October 21, 2022

🗣 "I set a warning at the start of the season, the next time it has to be a consequence."



Erik ten Hag says it's important for Manchester United as a team to fulfill certain standards pic.twitter.com/4s8j6maTNx — Football Daily (@footballdaily) October 21, 2022

Συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον το σήριαλ τουστηΟ Πορτογάλος ποδοσφαιριστής τέθηκε εκτός ομάδας για το παιχνίδι του Σαββάτου με την Τσέλσι και όπως αποκάλυψε ο Τεν Χαγκ τιμωρήθηκε όχι μόνο γιατί έφυγε πιο νωρίς από το παιχνίδι με την Τότεναμ αλλά γιατί αρνήθηκε να γίνει αλλαγή!Ο Τεν Χανγκ είπε πως ο Κριστιάνο Ρονάλντο αγνόησε την προειδοποίηση που είχε δώσει στους παίκτες στην αρχή της σεζόν κι έτσι έπρεπε να τιμωρηθεί και για να δοθεί το παράδειγμα και στους υπόλοιπους παίκτες για το τι θα συνέβαινε, αν επεδείκνυαν μία ανάλογη συμπεριφορά.«Η συζήτηση που είχαμε θα μείνει μεταξύ εμένα και του Κριστιάνο Ρονάλντο. Παραμένει ένα σημαντικός παίκτης για την ομάδα, όπως αναγράφεται και στην δήλωση. Αυτό που έγινε με τον Κριστιάνο είναι και για όλους τους άλλους. Έδωσα μία προειδοποίηση για όλους όσους στην αρχή της σεζόν και την επόμενη φορά έπρεπε να υπάρχουν συνέπειες. Αλλιώς όταν ζουν μαζί, όταν παίζουν μαζί, και το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα, πρέπει να ικανοποιούν κάποια στάνταρ. Κι εγώ πρέπει να το ελέγξω αυτό.Καταλαβαίνω πως υπάρχουν ερωτήσεις γι' αυτό, όμως την ίδια στιγμή έχουμε κι ένα εκτός έδρας ματς με την Τσέλσι. Έχουμε ένα μεγάλο παιχνίδι να παίξουμε κι έτσι η προσοχή μου είναι σ' αυτό το παιχνίδι, η προσοχή του σταφ μου είναι σ' αυτό το παιχνίδι, το ίδιο και συγκέντρωση των παικτών. Πρέπει να το κερδίσουμε και να κάνουμε ό,τι μπορούμε και ό,τι χρειάζεται για να επικεντρωθούμε εκεί και να το κερδίσουμε», είπε μεταξύ άλλων ο Ολλανδός ενώ σε ερώτηση για το εάν αρνήθηκε να μπει στο γήπεδο είπε: «Ναι».