ΝΒΑ: Η απουσία του Μάικλ Τζόρνταν από το βίντεο της 75ης επετείου και η αντίδραση των θρύλων του αθλήματος

👋🏾👑. Welcome to the Greatest Neighborhood in the World!!! #NBA75 https://t.co/TNiaNAM36V — LeBron James (@KingJames) October 7, 2021

NBA Lane is 🔥🔥!! Stoked to be part of this amazing neighborhood. The @NBA is turning 75! Wow! #NBA75 https://t.co/JKP3gsHGnm — Manu Ginobili (@manuginobili) October 7, 2021

we see you @manuginobili !! hosting the cookout and throwing oops at the same time! 🤩



who else needs this Timmy portrait in their house? 🐐🖼#NBA75 | #GoSpursGo https://t.co/8RwBwAt8fG pic.twitter.com/3Us3trKhud — San Antonio Spurs (@spurs) October 7, 2021





Αίσθηση έχει προκαλέσει στους φίλους του μπάσκετ η απουσία τουαλλά και αρκετών παικτών που έγραψαν ιστορία με την φανέλα τωνστο νέο βίντεο για την 75η επέτειο τουΤο αμερικανικό πρωτάθλημα μπάσκετ βρίσκεται στην 75η σεζόν του και το γιορτάζει με μια ταινία μικρού μήκους στην οποία συμπεριλαμβάνονται παίκτες από διαφορετικές εποχές του πρωταθλήματος.Ωστόσο, στο βίντεο των σχεδόν τριών λεπτών και από την γειτονιά των εν ενεργεία παικτών αλλά και θρύλων του αθλήματος απουσιάζει ο Μάικλ Τζόρνταν.Ο παίκτης που έκανε το ΝΒΑ παγκοσμίως γνωστό, που έχει χαρακτηριστεί ως ο καλύτερος όλων των εποχών (GOAT), αυτός που αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τους «All Stars» που ακολούθησαν. Ο παίκτης για τον οποίο δυο θρύλοι του αθλήματος που συμμετέχουν στο promo, ο Μάτζικ Τζόνσον και ο Λάρι Μπερντ είχαν παραδεχθεί ότι «Υπάρχει ο Μάικλ Τζόρνταν και μετά εμείς οι υπόλοιποι» και ότι «ποτέ το μπάσκετ δεν γνώρισε καλύτερο παίκτη από τον Τζόρνταν».Αν και υπάρχει ένα στιγμιότυπο από κάρφωμα του Τζόρνταν, ο 58χρονος πλέον θρύλος του αθλήματος δεν βρέθηκε ποτέ στα γυρίσματα του επετειακού βίντεο.Εκτός φυσικά του Τζόρνταν απουσιάζουν και οι Σκότι Πίπεν και Ντένις Ρόντμαν που δημιούργησαν την δεκαετία του 90 μια από τις μεγαλύτερες "δυναστείες" στην ιστορία του NBA όντας απόλυτοι κυρίαρχοι και κατακτώντας και τους 6 τίτλους πρωταθλητή που έχει κατακτήσει η ομάδα των Chicago Bulls σε όλη την ιστορία της.Το παράδοξο της απουσίας του «Air» είναι ότι ο 6 φορές πρωταθλητής του NBA κατάφερε πάντα να διατηρήσει μια σχέση με το πρωτάθλημα και είναι ο πλειοψηφικός ιδιοκτήτης των Σάρλοτ Χόρνετς. Επομένως, το να απουσιάζει από το βίντεο αφιέρωμα στα 75 χρόνια του NBA εγείρει εύλογα ερωτήματα.Αν και επισήμως το ΝΒΑ δεν έχει πάρει θέση για την απουσία του GOAT, από το βίντεο, όπως επίσης και άλλων αστέρων, όπως ο, ο Σακίλ Ο’Νιλ και ο Τσαρλς Μπάρκλει, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αρχίσει και κυκλοφορούν διάφορα σενάρια.Κάποιοι εξηγούν την απουσία του επειδή ο Τζόρνταν είναι και ιδιοκτήτης ομάδας ΝΒΑ, ενώ κάποιοι άλλοι ισχυρίζονται ότι είναι επιλογή του ίδιου, ο οποίος έχει επιλέξει μια ζωή μακριά από τα πολλά φώτα της δημοσιότητας μετά το ντοκιμαντέρ του Last Dance στο Netflix. Επίσης ο MJ είναι από τους λίγους που δεν είναι παρών σε κανένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί σχολίασαν χαριτολογώντας πως για να μετριάσουν την απουσία του Μάικλ Τζόρνταν έβαλαν ως οδηγό του σχολικού λεωφορείου τον ηθοποιό Μάικλ Μπι. Τζόρνταν.Στο διαφημιστικό συμμετέχουν αστέρες όλων των εποχών από τον Μάτζικ Τζόνσον μέχρι τον Ντέβιν Μπούκερ, ενώ εμφανίζεται έστω και σε πίνακα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.Επίσης δεν έχουν παραλείψει να αποτίσουν φόρο τιμής και στον Κόμπι Μπραιαντ, ο οποίος τον Ιανουάριο του 2020 σκοτώθηκε μαζί με την κόρη σου όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη σε πλαγιά βουνού στο Καλαμπάσας της Καλιφόρνια.Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στο Leimert Park, το παρών έδωσαν παίκτες του ΝΒΑ όπως Carmelo Anthony (Los Angeles Lakers), LaMelo Ball (Charlotte Hornets), Devin Booker (Phoenix Suns), Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Kevin Durant (Brooklyn Nets), LeBron James (Los Angeles Lakers), Zach LaVine (Chicago Bulls), Kawhi Leonard (LA Clippers), Donovan Mitchell (Utah Jazz), Chris Paul (Phoenix Suns), Jayson Tatum (Boston Celtics), Russell Westbrook (Los Angeles Lakers) Zion Williamson (New Orleans Pelicans) and Trae Young (Atlanta Hawks).Οι πρώην μεγάλοι του NBA, Kareem Abdul-Jabbar, Ray Allen, Larry Bird, Vlade Divac, Julius Erving, Artis Gilmore, Manu Ginobili, Richard Hamilton, Grant Hill, Robert Horry, Magic Johnson, Dikembe Mutombo, Dirk Nowitzki, Gary Payton, Oscar Robertson, Bill Russell, Isiah Thomas, Dwyane Wade, Bill Walton και Jerry West.Οι μασκότ Benny the Bull (Chicago Bulls), Boomer (Indiana Pacers), Burnie (Miami Heat), Chuck the Condor (LA Clippers), G-Wiz (Washington Wizards), Hugo (Charlotte Hornets) και The Raptor (Toronto Raptors) και η μαριονέτα Lil Penny.Ακολουθεί ένα δείγμα των καλύτερων αντιδράσεων για το επετειακό βίντεο του ΝΒΑ από παίκτες, θρύλους και ομάδες.Η σεζόν 2021-22 είναι ξεχωριστή καθώς το ΝΒΑ συμπληρώνει 75 χρόνια και εκτός από το επετειακό βίντεο το γιορτάζει δίνοντας μια νέα εμφάνιση στο λογότυπο του. Οι καμπάνιες μάρκετινγκ έχουν ξεκινήσει με λίγες μόνο εβδομάδες να απομένουν για να ξεκινήσει η σεζόν.Η σεζόν 2021/22 στο ΝΒΑ ξεκινάει 19 Οκτωβρίου με την αναμέτρηση των Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τους Νετς (20/10, 03:00) να ανοίγει την αυλαία.