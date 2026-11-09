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Φορτίο μισού τόνου μεθαμφεταμίνης εντόπισε η Κένυα
Φορτίο μισού τόνου μεθαμφεταμίνης εντόπισε η Κένυα
Ορισμένοι από τους συλληφθέντες ήταν μέλη διεθνούς δικτύου διακίνησης ναρκωτικών που δραστηριοποιείται σε αφρικανικές χώρες αλλά και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Η αστυνομία της Κένυας κατάσχεσε 454 κιλά μεθαμφεταμίνης, αξίας περίπου 27 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 24 εκατ. ευρώ) στο πλαίσιο επιχείρησης που στόχευε σε διεθνή δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών.
Τρεις ύποπτοι, δύο Τανζανοί και ένας από την Ουγκάντα, συνελήφθησαν στην ακτή της Κένυας έπειτα από επιχείρηση της Κένυας και της Τανζανίας, που βασίστηκε σε πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών.
Η αστυνομία ανέφερε ότι οι έρευνες ξεκίνησαν μετά τη σύλληψη ενός βασικού υπόπτου στην Τανζανία την περασμένη εβδομάδα και την παράδοσή του στις κενυατικές Αρχές στα σύνορα. Ο ύποπτος, ο οποίος φέρεται να είχε σχέση με μια ξεχωριστή κατάσχεση 299 κιλών μεθαμφεταμίνης και ηρωίνης στην Τανζανία, οδήγησε τους αστυνομικούς σε μια τοποθεσία όπου ανακαλύφθηκε η ποσότητα ναρκωτικών.
Από την ανάκριση των συλληφθέντων προέκυψε ότι τα ναρκωτικά είχαν εισέλθει μέσω του λιμανιού της Μομπάσα στην Κένυα, αναφέρει το BBC.
Επιπλέον, προέκυψε ότι ορισμένοι από τους συλληφθέντες ήταν μέλη διεθνούς δικτύου διακίνησης ναρκωτικών που δραστηριοποιείται σε αφρικανικές χώρες αλλά και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Η κατάσχεση είναι μία από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις ναρκωτικών στην ιστορία της Κένυας. Μόλις τον Οκτώβριο, το κενυατικό Ναυτικό είχε εντοπίσει σκάφος με ένα τόνο ναρκωτικών στα ανοιχτά των ακτών της στον Ινδικό Ωκεανό.
Η μεθαμφεταμίνη είναι επιβλαβές παράνομο συνθετικό ναρκωτικό που προκαλεί έντονη εξάρτηση και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή ψύχωση, καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο.
Τρεις ύποπτοι, δύο Τανζανοί και ένας από την Ουγκάντα, συνελήφθησαν στην ακτή της Κένυας έπειτα από επιχείρηση της Κένυας και της Τανζανίας, που βασίστηκε σε πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών.
Η αστυνομία ανέφερε ότι οι έρευνες ξεκίνησαν μετά τη σύλληψη ενός βασικού υπόπτου στην Τανζανία την περασμένη εβδομάδα και την παράδοσή του στις κενυατικές Αρχές στα σύνορα. Ο ύποπτος, ο οποίος φέρεται να είχε σχέση με μια ξεχωριστή κατάσχεση 299 κιλών μεθαμφεταμίνης και ηρωίνης στην Τανζανία, οδήγησε τους αστυνομικούς σε μια τοποθεσία όπου ανακαλύφθηκε η ποσότητα ναρκωτικών.
Από την ανάκριση των συλληφθέντων προέκυψε ότι τα ναρκωτικά είχαν εισέλθει μέσω του λιμανιού της Μομπάσα στην Κένυα, αναφέρει το BBC.
Επιπλέον, προέκυψε ότι ορισμένοι από τους συλληφθέντες ήταν μέλη διεθνούς δικτύου διακίνησης ναρκωτικών που δραστηριοποιείται σε αφρικανικές χώρες αλλά και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Η κατάσχεση είναι μία από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις ναρκωτικών στην ιστορία της Κένυας. Μόλις τον Οκτώβριο, το κενυατικό Ναυτικό είχε εντοπίσει σκάφος με ένα τόνο ναρκωτικών στα ανοιχτά των ακτών της στον Ινδικό Ωκεανό.
Η μεθαμφεταμίνη είναι επιβλαβές παράνομο συνθετικό ναρκωτικό που προκαλεί έντονη εξάρτηση και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή ψύχωση, καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο.
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