ΕΛΑΣ: Απαράδεκτη η γαλλική ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία για το καλώδιο
ΕΛΑΣ: Απαράδεκτη η γαλλική ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία για το καλώδιο
«Σοβαρό πλήγμα για τα εθνικά συμφέροντα» χαρακτηρίζει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη τη γαλλική διακοίνωση προς την Άγκυρα
«Οποιαδήποτε μορφή "ενημέρωσης" -και μάλιστα γραπτής- της Τουρκίας υπό την απειλή επεισοδίου και με το καλώδιο παγωμένο εδώ και δύο χρόνια με στρατιωτικά μέσα, ερμηνεύεται επί της ουσίας ως αίτημα άδειας από την Τουρκία» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, συμπληρώνοντας πως «η εν λόγω εξέλιξη αποτελεί σοβαρό πλήγμα για τα εθνικά μας συμφέροντα».
Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης:
«Σύμφωνα με κυβερνητικές διαρροές η Γαλλία κατέθεσε γραπτή ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης, γεγονός που αποτελεί απαράδεκτη εξέλιξη η οποία ζημιώνει τα εθνικά μας συμφέροντα.
Οποιαδήποτε μορφή "ενημέρωσης" -και μάλιστα γραπτής- της Τουρκίας υπό την απειλή επεισοδίου και με το καλώδιο παγωμένο εδώ και δύο χρόνια με στρατιωτικά μέσα, ερμηνεύεται επί της ουσίας ως αίτημα άδειας από την Τουρκία και ήδη παρουσιάζεται έτσι από τα τουρκικά ΜΜΕ.
Άλλωστε μόλις προχθές το τουρκικό Υπεξ με ανακοίνωσή του υπογράμμισε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία από πλευράς αδειοδότησης, για το καλώδιο ή όποια προφανώς "διευθετήθηκε" όπως μας ενημέρωσε χθες ο Τούρκος ΥΠΕΞ με τη φράση "όλα καλά".
Η εν λόγω εξέλιξη αποτελεί σοβαρό πλήγμα για τα εθνικά μας συμφέροντα, το οποίο η Τουρκία θα επιχειρήσει στο μέλλον να εκμεταλλευτεί για να κατοχυρώσει τις αναθεωρητικές διεκδικήσεις της και σε σχέση με το τουρκολιβυκό μνημόνιο».
Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης:
«Σύμφωνα με κυβερνητικές διαρροές η Γαλλία κατέθεσε γραπτή ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης, γεγονός που αποτελεί απαράδεκτη εξέλιξη η οποία ζημιώνει τα εθνικά μας συμφέροντα.
Οποιαδήποτε μορφή "ενημέρωσης" -και μάλιστα γραπτής- της Τουρκίας υπό την απειλή επεισοδίου και με το καλώδιο παγωμένο εδώ και δύο χρόνια με στρατιωτικά μέσα, ερμηνεύεται επί της ουσίας ως αίτημα άδειας από την Τουρκία και ήδη παρουσιάζεται έτσι από τα τουρκικά ΜΜΕ.
Άλλωστε μόλις προχθές το τουρκικό Υπεξ με ανακοίνωσή του υπογράμμισε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία από πλευράς αδειοδότησης, για το καλώδιο ή όποια προφανώς "διευθετήθηκε" όπως μας ενημέρωσε χθες ο Τούρκος ΥΠΕΞ με τη φράση "όλα καλά".
Η εν λόγω εξέλιξη αποτελεί σοβαρό πλήγμα για τα εθνικά μας συμφέροντα, το οποίο η Τουρκία θα επιχειρήσει στο μέλλον να εκμεταλλευτεί για να κατοχυρώσει τις αναθεωρητικές διεκδικήσεις της και σε σχέση με το τουρκολιβυκό μνημόνιο».
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