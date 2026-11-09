Ράλι 2,2% στο Χρηματιστήριο: Επέστρεψε πάνω από τις 2.600 μονάδες με τραπεζικό «αέρα»

Ξεχώρισαν Eurobank και Εθνική από τις τραπεζικές μετοχές - Rebound για την Coca-Cola HBC με «όχημα» τη διάψευση του Κρεμλίνου για το ενδεχόμενο ελέγχου των δραστηριοτήτων της εταιρείας στη Ρωσία - Στο «κόκκινο» η Allwyn μετά την υποβάθμιση από την JPMorgan