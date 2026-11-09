Ράλι 2,2% στο Χρηματιστήριο: Επέστρεψε πάνω από τις 2.600 μονάδες με τραπεζικό «αέρα»
Ράλι 2,2% στο Χρηματιστήριο: Επέστρεψε πάνω από τις 2.600 μονάδες με τραπεζικό «αέρα»
Ξεχώρισαν Eurobank και Εθνική από τις τραπεζικές μετοχές - Rebound για την Coca-Cola HBC με «όχημα» τη διάψευση του Κρεμλίνου για το ενδεχόμενο ελέγχου των δραστηριοτήτων της εταιρείας στη Ρωσία - Στο «κόκκινο» η Allwyn μετά την υποβάθμιση από την JPMorgan
Ισχυρή αντίδραση έβγαλαν οι αγοραστές στο Χρηματιστήριο Αθηνών έπειτα από δύο πτωτικές συνεδριάσεις, επιστρέφοντας πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.600 μονάδων με «μοχλό» ανόδου τον τραπεζικό τομέα. Παράλληλα, το ΧΑ συντονίστηκε με τη θετική εικόνα των διεθνών αγορών, οι περισσότερες εκ των οποίων σημειώνουν κέρδη άνω του +1%.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (9/11) ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 56,28 μονάδες ή +2,2% και έκλεισε στις 2.609,63 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.609,75 μονάδων. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.560,05 μονάδες. Σε +23,05% ανέρχεται πλέον η φετινή απόδοση.
Οι τράπεζες πρωταγωνίστησαν σήμερα, με τον κλαδικό δείκτη να «σκαρφαλώνει» πάνω από +3%. Ξεχώρισε η Eurobank η οποία έκανε ράλι +5% και ακολούθησε η Εθνική με κέρδη άνω του +4%. Rebound για την Coca-Cola HBC με ώθηση από τη διάψευση του Κρεμλίνου σχετικά με το ενδεχόμενο κρατικού ελέγχου των δραστηριοτήτων της στη Ρωσία. Η μετοχή έκλεισε με άνοδο +2%, ενώ ενδοσυνεδριακά έφτανε να ενισχύεται έως και +8,8%. Αντίθετα, η Allwyn δέχθηκε ισχυρές πιέσεις και έχασε -8% στον απόηχο της μείωσης της τιμής στόχου από την JPMorgan σε 9 ευρώ και της ταυτόχρονης υποβάθμισης της σύστασης σε underweight ευρώ. Η μετοχή έκλεισε λίγο πάνω από τα 10 ευρώ, καταγράφοντας αρνητικό ρεκόρ πέντε ετών, καθώς σταμάτησε στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Φεβρουάριο του 2021.
Με το βλέμμα στραμμένο στις διεθνείς αγορές είναι η Λεωφόρος Αθηνών, καθώς οι επενδυτές αναζητούν περιθώρια ανάκαμψης έπειτα από τις ισχυρές πιέσεις των προηγούμενων συνεδριάσεων. Η σταδιακή βελτίωση του κλίματος στο εξωτερικό δημιουργεί προϋποθέσεις για επιλεκτικές αγοραστικές κινήσεις, χωρίς ωστόσο να αίρει την επιφυλακτικότητα που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει την αγορά.
Ο Γενικός Δείκτης ξεκίνησε την εβδομάδα από τις παρυφές των 2.550 μονάδων, έχοντας καταγράψει συνολικές απώλειες 4,1% στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις. Η πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου ολοκληρώθηκε με πτώση 2,51%, σε συνέχεια της διόρθωσης 4,36% που σημειώθηκε τον Οκτώβριο. Παρά την πρόσφατη υποχώρηση, η απόδοση του ΧΑ από τις αρχές του έτους παραμένει θετική.
Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η πορεία των χρηματιστηρίων του εξωτερικού, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται κυρίως στη Wall Street και στις αμερικανικές τεχνολογικές μετοχές. Οι έντονες διακυμάνσεις της προηγούμενης εβδομάδας, στον απόηχο των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, συνδέθηκαν και με τις ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις στον τεχνολογικό κλάδο, αλλά και για το αυξανόμενο κόστος των επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και data centers.
Σε αυτό το περιβάλλον, η προσπάθεια σταθεροποίησης της διεθνούς επενδυτικής ψυχολογίας πρόσφερε στην Αθήνα τα απαραίτητα στηρίγματα για τη σημερινή ανοδική αντίδραση, μετά τις ρευστοποιήσεις των τελευταίων ημερών. Ωστόσο, η ευαισθησία των αγορών στις διεθνείς εξελίξεις παραμένει αυξημένη, γεγονός που ενδέχεται να διατηρήσει τη μεταβλητότητα σε υψηλά επίπεδα.
Στο προσκήνιο βρίσκονται επίσης οι διπλωματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η πορεία των τιμών του πετρελαίου, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στα επόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ. Οι νέες ενδείξεις για τις πληθωριστικές πιέσεις αναμένεται να επηρεάσουν τις προσδοκίες των επενδυτών για τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων και τις επόμενες αποφάσεις της Federal Reserve.
Σε εγχώριο επίπεδο, στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρίσκονται οι ανακοινώσεις οικονομικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2026 από τις εισηγμένες εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και οι επικείμενες αναθεωρήσεις των διεθνών χρηματιστηριακών δεικτών MSCI και FTSE All World.
Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, η Bally’s Intralot και η Σαράντης θα δημοσιεύσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου ακολουθούν η Optima bank, με ανακοίνωση αποτελεσμάτων πριν από το άνοιγμα της αγοράς, και η Austriacard, μετά τη λήξη της συνεδρίασης. Την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, η HELLENiQ ENERGY θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου μετά το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου, ενώ την ίδια ημέρα αναμένεται η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της CrediaBank και της Premia Properties.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (9/11) ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 56,28 μονάδες ή +2,2% και έκλεισε στις 2.609,63 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.609,75 μονάδων. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.560,05 μονάδες. Σε +23,05% ανέρχεται πλέον η φετινή απόδοση.
Οι τράπεζες πρωταγωνίστησαν σήμερα, με τον κλαδικό δείκτη να «σκαρφαλώνει» πάνω από +3%. Ξεχώρισε η Eurobank η οποία έκανε ράλι +5% και ακολούθησε η Εθνική με κέρδη άνω του +4%. Rebound για την Coca-Cola HBC με ώθηση από τη διάψευση του Κρεμλίνου σχετικά με το ενδεχόμενο κρατικού ελέγχου των δραστηριοτήτων της στη Ρωσία. Η μετοχή έκλεισε με άνοδο +2%, ενώ ενδοσυνεδριακά έφτανε να ενισχύεται έως και +8,8%. Αντίθετα, η Allwyn δέχθηκε ισχυρές πιέσεις και έχασε -8% στον απόηχο της μείωσης της τιμής στόχου από την JPMorgan σε 9 ευρώ και της ταυτόχρονης υποβάθμισης της σύστασης σε underweight ευρώ. Η μετοχή έκλεισε λίγο πάνω από τα 10 ευρώ, καταγράφοντας αρνητικό ρεκόρ πέντε ετών, καθώς σταμάτησε στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Φεβρουάριο του 2021.
Με το βλέμμα στραμμένο στις διεθνείς αγορές είναι η Λεωφόρος Αθηνών, καθώς οι επενδυτές αναζητούν περιθώρια ανάκαμψης έπειτα από τις ισχυρές πιέσεις των προηγούμενων συνεδριάσεων. Η σταδιακή βελτίωση του κλίματος στο εξωτερικό δημιουργεί προϋποθέσεις για επιλεκτικές αγοραστικές κινήσεις, χωρίς ωστόσο να αίρει την επιφυλακτικότητα που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει την αγορά.
«Ρυθμιστής» το κλίμα στο εξωτερικό
Ο Γενικός Δείκτης ξεκίνησε την εβδομάδα από τις παρυφές των 2.550 μονάδων, έχοντας καταγράψει συνολικές απώλειες 4,1% στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις. Η πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου ολοκληρώθηκε με πτώση 2,51%, σε συνέχεια της διόρθωσης 4,36% που σημειώθηκε τον Οκτώβριο. Παρά την πρόσφατη υποχώρηση, η απόδοση του ΧΑ από τις αρχές του έτους παραμένει θετική.
Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η πορεία των χρηματιστηρίων του εξωτερικού, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται κυρίως στη Wall Street και στις αμερικανικές τεχνολογικές μετοχές. Οι έντονες διακυμάνσεις της προηγούμενης εβδομάδας, στον απόηχο των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, συνδέθηκαν και με τις ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις στον τεχνολογικό κλάδο, αλλά και για το αυξανόμενο κόστος των επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και data centers.
Σε αυτό το περιβάλλον, η προσπάθεια σταθεροποίησης της διεθνούς επενδυτικής ψυχολογίας πρόσφερε στην Αθήνα τα απαραίτητα στηρίγματα για τη σημερινή ανοδική αντίδραση, μετά τις ρευστοποιήσεις των τελευταίων ημερών. Ωστόσο, η ευαισθησία των αγορών στις διεθνείς εξελίξεις παραμένει αυξημένη, γεγονός που ενδέχεται να διατηρήσει τη μεταβλητότητα σε υψηλά επίπεδα.
Στο προσκήνιο βρίσκονται επίσης οι διπλωματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η πορεία των τιμών του πετρελαίου, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στα επόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ. Οι νέες ενδείξεις για τις πληθωριστικές πιέσεις αναμένεται να επηρεάσουν τις προσδοκίες των επενδυτών για τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων και τις επόμενες αποφάσεις της Federal Reserve.
Σε εγχώριο επίπεδο, στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρίσκονται οι ανακοινώσεις οικονομικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2026 από τις εισηγμένες εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και οι επικείμενες αναθεωρήσεις των διεθνών χρηματιστηριακών δεικτών MSCI και FTSE All World.
Στο «ραντάρ» αποτελέσματα και αναδιαρθρώσεις
Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, η Bally’s Intralot και η Σαράντης θα δημοσιεύσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου ακολουθούν η Optima bank, με ανακοίνωση αποτελεσμάτων πριν από το άνοιγμα της αγοράς, και η Austriacard, μετά τη λήξη της συνεδρίασης. Την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, η HELLENiQ ENERGY θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου μετά το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου, ενώ την ίδια ημέρα αναμένεται η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της CrediaBank και της Premia Properties.
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