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Ο ΑΠΟΕΛ τίμησε στην γιορτή για τα 100 του χρόνια τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την προσφορά του στον σύλλογο, βίντεο
Ο ΑΠΟΕΛ τίμησε στην γιορτή για τα 100 του χρόνια τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την προσφορά του στον σύλλογο, βίντεο
Ο προπονητής της Εθνικής υπήρξε τεχνικός του κυπριακού κλαμπ για επτά χρόνια και το είχε οδηγήσει έως και τα προημιτελικά του Champions League
Την αποθέωση γνώρισε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην χθεσινή του (8/11) βράβευση από τον ΑΠΟΕΛ, με αφορμή τους εορτασμούς του κυπριακού συλλόγου για την συμπλήρωση 100 χρόνων ιστορίας.
Ο προπονητής της Εθνικής βρέθηκε στην Κύπρο, είδε από κοντά τη νίκη 3-1 επί του Άρη Λεμεσού και τιμήθηκε για την προσφορά του στο κλαμπ, του οποίου υπήρξε τεχνικός σε δύο χρονικές περιόδους.
Ο Γιοβάνοβιτς ήταν προπονητής του ΑΠΟΕΛ από το 2003 έως και το 2005 και από το 2008 έως και το 2013. Κατέκτησε 4 πρωταθλήματα Κύπρου, 4 Σούπερ Καπ και ένα Κύπελλο, έγραψε ιστορία με τη συμμετοχή έως και τα προημιτελικά του Champions League τη σεζόν 2011-12.
Ο ΑΠΟΕΛ τότε σε όμιλο με Σαχτάρ, Ζενίτ και Πόρτο κατέλαβε την 1η θέση, απέκλεισε στους 16 τη Λιόν και αποκλείστηκε στα προημιτελικά από τη Ρεάλ Μαδρίτης.
«Πέρασαν 13 χρόνια από τότε που ήμασταν μαζί σε αυτό το όμορφο γήπεδο. Σα να μην πέρασε μια μέρα. Είμαι χαρούμενος και ευχαριστώ τη διοίκηση που με κάλεσε να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια ιστορίας του ΑΠΟΕΛ, 100 χρόνια έντονων συναισθημάτων. Εκατό χρόνια που κάνουν τον ΑΠΟΕΛ το μεγαλύτερο σύλλογο της Κύπρου.
Θέλω να ευχαριστήσω και να αγκαλιάσω έναν έναν όλους σας. Κρατάτε την φλόγα της ομάδας ζωντανή και τη μεταφέρετε στις νέες γενιές προπονητών και παικτών. Θέλω να πω χρόνια πολλά ΑΠΟΕΛ, να τα χιλιάσεις» είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κατά τη διάρκεια της βράβευσής του ενώ ευχαρίστησε όλους όσοι είχαν συνεργαστεί μαζί του.
Ο προπονητής της Εθνικής βρέθηκε στην Κύπρο, είδε από κοντά τη νίκη 3-1 επί του Άρη Λεμεσού και τιμήθηκε για την προσφορά του στο κλαμπ, του οποίου υπήρξε τεχνικός σε δύο χρονικές περιόδους.
Ο Γιοβάνοβιτς ήταν προπονητής του ΑΠΟΕΛ από το 2003 έως και το 2005 και από το 2008 έως και το 2013. Κατέκτησε 4 πρωταθλήματα Κύπρου, 4 Σούπερ Καπ και ένα Κύπελλο, έγραψε ιστορία με τη συμμετοχή έως και τα προημιτελικά του Champions League τη σεζόν 2011-12.
Ο ΑΠΟΕΛ τότε σε όμιλο με Σαχτάρ, Ζενίτ και Πόρτο κατέλαβε την 1η θέση, απέκλεισε στους 16 τη Λιόν και αποκλείστηκε στα προημιτελικά από τη Ρεάλ Μαδρίτης.
«Πέρασαν 13 χρόνια από τότε που ήμασταν μαζί σε αυτό το όμορφο γήπεδο. Σα να μην πέρασε μια μέρα. Είμαι χαρούμενος και ευχαριστώ τη διοίκηση που με κάλεσε να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια ιστορίας του ΑΠΟΕΛ, 100 χρόνια έντονων συναισθημάτων. Εκατό χρόνια που κάνουν τον ΑΠΟΕΛ το μεγαλύτερο σύλλογο της Κύπρου.
Θέλω να ευχαριστήσω και να αγκαλιάσω έναν έναν όλους σας. Κρατάτε την φλόγα της ομάδας ζωντανή και τη μεταφέρετε στις νέες γενιές προπονητών και παικτών. Θέλω να πω χρόνια πολλά ΑΠΟΕΛ, να τα χιλιάσεις» είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κατά τη διάρκεια της βράβευσής του ενώ ευχαρίστησε όλους όσοι είχαν συνεργαστεί μαζί του.
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