Κυπριακό: Στα κατεχόμενα ο Φιντάν πριν από την τριμερή, χωρίς δηλώσεις μετά τις συναντήσεις

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τον Τουφάν Έρχιουρμαν και την ηγεσία του ψευδοκράτους, λίγα 24ωρα πριν από τη συνάντηση της Δευτέρας με την απεσταλμένη του ΟΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν - Έντονη αντίδραση της Κυπριακής Δημοκρατίας για την παράνομη επίσκεψη

, Χακάν Φιντάν στα κατεχόμενα της Κύπρου.



Η παρουσία του στο νησί, μόλις τρεις ημέρες πριν από την προγραμματισμένη τριμερή συνάντηση για το Κυπριακό, αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η προσπάθεια των Ηνωμένων Εθνών βρίσκεται σε κρίσιμο στάδιο και αναμένονται απαντήσεις σε συγκεκριμένες προτάσεις για την άρση του αδιεξόδου.



Συνάντηση 80 λεπτών με τον Έρχιουρμαν Ο Χακάν Φιντάν έφθασε στα κατεχόμενα λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι και είχε συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη



Η συνάντηση άρχισε στις 13:20 και ολοκληρώθηκε στις 14:40, χωρίς να ακολουθήσουν δηλώσεις. Τον Τούρκο υπουργό υποδέχθηκε ο Μεχμέτ Ντανά, στενός συνεργάτης του Έρχιουρμαν.



Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Daily Sabah, η οποία επικαλείται διπλωματικές πηγές, στις συνομιλίες εξετάστηκαν οι σχέσεις της Τουρκίας με το ψευδοκράτος και οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Δεν δημοσιοποιήθηκαν, ωστόσο, συγκεκριμένες θέσεις ή αποφάσεις.





Εθνικής Ενότητας. Ούτε μετά τη συγκεκριμένη συνάντηση υπήρξαν δηλώσεις.



Στις 16:00 ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τον λεγόμενο υπουργό Εξωτερικών Ταχσίν Ερτουγρούλογλου, παρουσία του εκπροσώπου της Τουρκίας στα κατεχόμενα, Αλί Μουράτ Μπάστσιερι.



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Η Άγκυρα λίγο πριν από την τριμερή Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο αυξημένης διπλωματικής κινητικότητας, με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, να επιχειρεί να εξασφαλίσει συγκεκριμένη πρόοδο πριν από την κοινή συνάντηση των δύο ηγετών.



Τη Δευτέρα, στις 11 το πρωί, ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν θα συναντηθούν με την κ. Ολγκίν, στην κατοικία του επικεφαλής της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών, στη νεκρή ζώνη της Λευκωσίας.



Στο επίκεντρο βρίσκονται τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί και οι προϋποθέσεις για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.



Χωρίς δημόσιες δηλώσεις και χωρίς να αποκαλυφθεί το ουσιαστικό περιεχόμενο των συνομιλιών ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Η παρουσία του στο νησί, μόλις τρεις ημέρες πριν από την προγραμματισμένη τριμερή συνάντηση για το Κυπριακό, αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η προσπάθεια των Ηνωμένων Εθνών βρίσκεται σε κρίσιμο στάδιο και αναμένονται απαντήσεις σε συγκεκριμένες προτάσεις για την άρση του αδιεξόδου.Ο Χακάν Φιντάν έφθασε στα κατεχόμενα λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι και είχε συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν , στο λεγόμενο προεδρικό μέγαρο.Η συνάντηση άρχισε στις 13:20 και ολοκληρώθηκε στις 14:40, χωρίς να ακολουθήσουν δηλώσεις. Τον Τούρκο υπουργό υποδέχθηκε ο Μεχμέτ Ντανά, στενός συνεργάτης του Έρχιουρμαν.Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Daily Sabah, η οποία επικαλείται διπλωματικές πηγές, στις συνομιλίες εξετάστηκαν οι σχέσεις της Τουρκίας με το ψευδοκράτος και οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Δεν δημοσιοποιήθηκαν, ωστόσο, συγκεκριμένες θέσεις ή αποφάσεις.Ακολούθησε συνάντηση του Φιντάν με τον λεγόμενο πρωθυπουργό Ουνάλ Ουστέλ, ο οποίος είναι και πρόεδρος του ΚόμματοςΕθνικής Ενότητας. Ούτε μετά τη συγκεκριμένη συνάντηση υπήρξαν δηλώσεις.Στις 16:00 ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τον λεγόμενο υπουργό Εξωτερικών Ταχσίν Ερτουγρούλογλου, παρουσία του εκπροσώπου της Τουρκίας στα κατεχόμενα, Αλί Μουράτ Μπάστσιερι.Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών περιορίστηκε στη δημοσιοποίηση φωτογραφιών από τις επαφές, χωρίς ανακοινώσεις για τα αποτελέσματά τους.Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο αυξημένης διπλωματικής κινητικότητας, με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, να επιχειρεί να εξασφαλίσει συγκεκριμένη πρόοδο πριν από την κοινή συνάντηση των δύο ηγετών.Τη Δευτέρα, στις 11 το πρωί, ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν θα συναντηθούν με την κ. Ολγκίν, στην κατοικία του επικεφαλής της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών, στη νεκρή ζώνη της Λευκωσίας.Στο επίκεντρο βρίσκονται τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί και οι προϋποθέσεις για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο ANKA, η κ. Ολγκίν είχε ζητήσει από τις δύο πλευρές να απαντήσουν έως την Παρασκευή σε πακέτο προτάσεων που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το άνοιγμα τεσσάρων νέων σημείων διέλευσης και αποναρκοθετήσεις. Η πληροφορία για τη συγκεκριμένη προθεσμία δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από τα Ηνωμένα Έθνη.



Ο Νίκος Χριστοδουλίδης είχε αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, εφόσον διαμορφωθούν οι αναγκαίες συνθήκες.



Η επίσκεψη Φιντάν γίνεται, πάντως, σε μια περίοδο κατά την οποία η Άγκυρα εξακολουθεί να υποστηρίζει τη λύση δύο κρατών, ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία επιμένει στην επανέναρξη των συνομιλιών στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και του συμφωνημένου πλαισίου λύσης.



Έντονη καταδίκη από τη Λευκωσία Το υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας καταδίκασε την παράνομη επίσκεψη του Χακάν Φιντάν, χαρακτηρίζοντάς την νέα πρόκληση που προστίθεται στις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της Τουρκίας σε βάρος της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κύπρου.



Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η επίσκεψη εκπέμπει μηνύματα αδιαλλαξίας και περιφρόνησης των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Το κυπριακό υπουργείο Εξωτερικών υπενθυμίζει επίσης ότι η Τουρκία παραμένει υποψήφια προς ένταξη χώρα στην ΕΕ, ενώ η πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταγράφει την απόκλισή της από τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη χρονική συγκυρία της επίσκεψης, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για επανεκκίνηση της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού.



Η Λευκωσία επαναλαμβάνει την προσήλωσή της στην άμεση επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση, υπογραμμίζοντας ότι η σχετική απόφαση εξακολουθεί να εξαρτάται από την τουρκική στάση.



Το επόμενο βήμα Η συνάντηση της Δευτέρας θεωρείται σημαντική για να διαπιστωθεί εάν οι δύο πλευρές μπορούν να συμφωνήσουν σε συγκεκριμένα μέτρα και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για ουσιαστικότερη διαπραγμάτευση.



Σε περίπτωση προόδου, θα μπορούσε να ανοίξει ο δρόμος για νέα εμπλοκή του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες και, σε επόμενο στάδιο, για διευρυμένη συνάντηση με τη συμμετοχή της Ελλάδας, της Τουρκίας και της Βρετανίας.



Προς το παρόν, η Άγκυρα δεν έχει δημοσιοποιήσει κάποιο νέο μήνυμα για την πορεία του Κυπριακού μετά τις σημερινές επαφές Φιντάν. Το αν οι συναντήσεις αυτές επηρέασαν τις θέσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς θα φανεί από όσα θα κατατεθούν στο τραπέζι της Δευτέρας.

Μανώλης Καλατζής 06.11.2026, 18:54