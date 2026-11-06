Χρυσοχοΐδης: Οι δράστες των επεισοδίων στο ΕΚΠΑ θα συλληφθούν σύντομα, στο στόχαστρο της ΕΛΑΣ και άλλες ΜΚΟ

Στο μικροσκόπιο της ΕΛΑΣ και άλλες ΜΚΟ μετά την υπόθεση της «Παιδικής Χαράς»

«Έχουν ληφθεί αποφάσεις, έχουν ψηφιστεί νόμοι και αυτό που απομένει είναι η εφαρμογή τους. Εννοώ τα σχέδια ασφαλείας, τα οποία προχωράει το υπουργείο Παιδείας για την εφαρμογή τους. Επίσης όλος ο εξοπλισμός ο αναγκαίος, έτσι ώστε να μην είναι ελεύθερη στον οποιοδήποτε η πρόσβαση στο πανεπιστήμιο. Συνεπώς, αυτά τα οποία εγώ μπορώ να σας απαντήσω σε ό,τι αφορά την Ελληνική Αστυνομία, σας τα απάντησα», σημείωσε.Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ενέργειες του υπουργείου Παιδείας για τον έλεγχο της πρόσβασης στους πανεπιστημιακούς χώρους.«Το υπουργείο Παιδείας κάνει αυτή τη στιγμή μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, επιταχύνει τις διαδικασίες έτσι ώστε να γίνει ελεγχόμενη πια η πρόσβαση των φοιτητών στα πανεπιστήμια και του οποιουδήποτε επισκέπτη», υπογράμμισε.Κατά την ίδια ενημέρωση, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αποκάλυψε ότι οι Αρχές παρακολουθούν τη δράση και άλλων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, έπειτα από πληροφορίες και καταγγελίες που έχουν φτάσει στις αρμόδιες υπηρεσίες.Η αναφορά του έγινε με αφορμή την παρουσίαση της υπόθεσης της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Φιρινίδη, στην οποία οι Αρχές αποδίδουν υπεξαίρεση χρημάτων που συγκεντρώνονταν μέσω φιλανθρωπικών εράνων για άρρωστα παιδιά.Απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου, ο κ. Χρυσοχοΐδης διευκρίνισε ότι η Ελληνική Αστυνομία παρεμβαίνει όταν προκύπτουν καταγγελίες, πληροφορίες ή υπόνοιες για παράνομη δραστηριότητα.«Σε ό,τι αφορά την εγκληματική διάσταση, την παραβατική ή παράνομη δραστηριότητα Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων είναι προφανές ότι είναι δική μας αρμοδιότητα και σε περίπτωση είτε υπόνοιας, είτε πληροφορίας, είτε καταγγελίας, παρεμβαίνουμε. Ήδη παρακολουθούνται ορισμένες οργανώσεις για τη δράση τους μετά από πληροφορίες ή καταγγελίες οι οποίες έφτασαν στις Υπηρεσίες μας», ανέφερε.Ο υπουργός δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για τις συγκεκριμένες οργανώσεις, ούτε προσδιόρισε τις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούνται.Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι οι έρευνες δεν περιορίζονται στην υπόθεση της «Παιδικής Χαράς», καθώς πρόκειται να ακολουθήσουν και άλλες επιχειρησιακές και οικονομικές έρευνες.«Η Πολιτεία έχει καθήκον να προστατεύει τόσο τους πολίτες που προσφέρουν από το υστέρημά τους, όσο και τους πραγματικούς δικαιούχους της βοήθειας. Για τον λόγο αυτό, οι έρευνες δεν σταματούν εδώ. Αντίθετα, προς την ίδια κατεύθυνση ακολουθούν και άλλες παρόμοιες επιχειρησιακές και οικονομικές έρευνες, με σκοπό τον εντοπισμό και την εξάλειψη παρόμοιων φαινομένων και την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη», δήλωσε.Αναφερόμενος στην υπόθεση της ΜΚΟ, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης υποστήριξε ότι η πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος ανέδειξε πρακτικές που πλήττουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στις δράσεις κοινωνικής προσφοράς.«Η Ελληνική Αστυνομία, μέσω της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, ολοκλήρωσε ύστερα από πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα μία ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση που αφορά στη δράση προσώπων, τα οποία φέρονται να εκμεταλλεύθηκαν τη λειτουργία μιας Μ.Κ.Ο.Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να εκμεταλλεύονταν την ευαισθησία των πολιτών απέναντι σε παιδιά που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, προβάλλοντας ερανικές δράσεις και συγκεντρώνοντας δωρεές, αλλά σημαντικό μέρος των χρημάτων, που προορίζονταν για την υποστήριξη των ωφελούμενων, δεν κατέληγε στον σκοπό για τον οποίο δόθηκε», ανέφερε.Ο υπουργός σημείωσε ότι, σύμφωνα με τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας, τα βασικά εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρονται να υπεξαίρεσαν εκατομμύρια ευρώ, χρησιμοποιώντας παραπλανητικές πρακτικές για να ενισχύσουν την αξιοπιστία της οργάνωσης και να προσελκύσουν περισσότερους δωρητές.Στην παρουσίαση συμμετείχαν επίσης ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, υποστράτηγος Φώτης Ντουίτσης, και ο Αστυνομικός Διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, Αριστείδης Μίντζας.Όπως ανέφερε ο κ. Μίντζας, στο επίκεντρο της οικονομικής έρευνας βρίσκονται 246.000 τραπεζικές κινήσεις από 29 λογαριασμούς που συνδέονται με τον βασικό κατηγορούμενο και την 35χρονη σύζυγό του.Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, από το 2018, όταν ξεκίνησε τη λειτουργία της η οργάνωση, διακινήθηκαν συνολικά 5,8 εκατομμύρια ευρώ μέσω 92 εράνων.Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε ότι οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις προσφέρουν σημαντικό κοινωνικό έργο, ωστόσο αυτό δεν μπορεί να αποτελεί ασπίδα προστασίας για ενδεχόμενες παράνομες δραστηριότητες.«Θέλω να καταστήσω σαφές ότι, οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις αποτελούν σημαντικό μέρος της Κοινωνίας των Πολιτών με σημαντικό κοινωνικό έργο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή. Ωστόσο, καμία ιδιότητα, κανένας θεσμός και καμία οργανωτική μορφή δεν μπορεί να λειτουργεί απέναντι στον νόμο. Κάθε παραβατική συμπεριφορά, από όπου και αν προέρχεται, τίθεται στο στόχαστρο των αρμόδιων αρχών», τόνισε.Κλείνοντας την τοποθέτησή του, έστειλε μήνυμα ότι οι Αρχές θα συνεχίσουν να ερευνούν περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν ενδείξεις εκμετάλλευσης της ανθρώπινης ευαισθησίας.«Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: οι αντικοινωνικές συμπεριφορές, η εκμετάλλευση της ανθρώπινης ευαισθησίας και κάθε μορφή παράνομης δραστηριότητας που υπονομεύει την κοινωνική εμπιστοσύνη αντιμετωπίζονται με αποφασιστικότητα, συνέπεια πάντα στο πλαίσιο της εφαρμογής του νόμου».