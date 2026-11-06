Παπαδοπούλου: Η Ελλάδα πράττει τα πάντα για την εξάλειψη των αλυτρωτικών αναφορών από τα σχολικά βιβλία των Σκοπίων

Η ελληνική πλευρά προσέρχεται «με απόλυτη σοβαρότητα, αδιαπραγμάτευτη προσήλωση στα εθνικά μας συμφέροντα» είπε η υπηρεσιακή υφυπουργός Εξωτερικών





Η κυρία Παπαδοπούλου ανέφερε ότι η επιστημονική επιτροπή εμπειρογνωμόνων που







Τα μέλη που απαρτίζουν την ελληνική ομάδα και μετέχουν στην επιτροπή των εμπειρογνωμόνων καταγράφει και αναδεικνύει τα σημεία των εγχειριδίων που παραβιάζουν τη Συμφωνία των Πρεσπών και ζητά την αφαίρεση ή την απάλειψη των διατυπώσεων με αλυτρωτικό χαρακτήρα. Οι εργασίες της επιτροπής δεν έχουν ολοκληρωθεί, σημείωσε, εξηγώντας ότι υπάρχει προφανές έργο να γίνει.



«Δεν μου απαντήσατε σε τίποτα», σχολίασε ο κ. Ρούντας, που ζήτησε να διαβάσει τα πρακτικά της επιτροπής, με την κυρία Παπαδοπούλου να εξηγεί ότι τυχόν δημοσιοποίηση τους θα καθιστούσε δυσχερή την πρόοδο των εργασιών. Το θέμα, πρόσθεσε, έχει τεθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ η πολιτική ηγεσία το παρακολουθεί στενά, δίνοντας κατευθύνσεις, όπου απαιτείται.



Για τις επιθέσεις σε ελληνόκτητα πλοία στη Μαύρη Θάλασσα Την ίδια ώρα, η υπηρεσιακή υφυπουργός Εξωτερικών άφησε α νοιχτό το ενδεχόμενο νέων διπλωματικών και θεσμικών ενεργειών για τις επιθέσεις με drones κατά ελληνόκτητων πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα.



Η ελληνική πλευρά, είπε στη Βουλή, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία, «παρακολουθεί στενά την κατάσταση» και δεν αποκλείει νέες κινήσεις, αν το απαιτήσουν οι εξελίξεις και τα στοιχεία.



Η ερώτηση του κ. Καζαμία



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Για τα εμπορικά πλοία που δραστηριοποιούνται στη μεταφορά πετρελαίου από τον αγωγό της Κασπίας, διευκρίνισε ότι «η Ελλάδα, ενεργώντας σε συντονισμό με τους διεθνείς εταίρους της, έχει προβεί σε όλες τις δέουσες διπλωματικές θεσμικές ενέργειες. Η κινητοποίηση αυτή απέδωσε, καθώς οδήγησε στην παύση των πραγμάτων κατά των εμπορικών πλοίων στην εν λόγω περιοχή».



«Επιθέσεις που στρέφονται κατά εμπορικών πλοίων θέτουν με οποιονδήποτε τρόπο σε κίνδυνο την ασφάλεια την ναυσιπλοΐας και των πληρωμάτων την ώρα που τα πλοία αυτά εκτελούν απολύτως νόμιμες εμπορικές δραστηριότητες και ουδεμία απειλή συνιστούν είναι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο απολύτως απαράδεκτες και καταδικαστέες απ’ όπου και να προέρχονται», σημείωσε.



Το υπουργείο Εξωτερικών, πρόσθεσε, συνεργάζεται με το υπουργείο Ναυτιλίας για τη ναυτιλιακή κοινότητα για την πρόληψη νέων συμβάντων.



Η Ελλάδα «πράττει τα πάντα σε κάθε επίπεδο» για την εξάλειψη των αλυτρωτικών αναφορών από τα σχολικά βιβλία της Βόρειας Μακεδονίας, δήλωσε στη Βουλή η υπηρεσιακή υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου , απαντώντας σε δεύτερη επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της ΝΙΚΗΣ Γιώργου Ρούντα για το συγκεκριμένο ζήτημα.Η κυρία Παπαδοπούλου ανέφερε ότι η επιστημονική επιτροπή εμπειρογνωμόνων που προβλέπεται από τη Συμφωνία των Πρεσπών έχει την ευθύνη για την απάλειψη των αλυτρωτικών αναφορών. Υπενθύμισε ότι οι εργασίες της επιτροπής διέπονται από εμπιστευτικότητα και δεν δημοσιοποιούνται λεπτομέρειες για τις συζητήσεις της.Η ελληνική πλευρά, τόνισε, προσέρχεται «με απόλυτη σοβαρότητα, αδιαπραγμάτευτη προσήλωση στα εθνικά μας συμφέροντα», ενώ καταβάλλει «συνεχιζόμενες προσπάθειες» για παράλληλες διπλωματικές ενέργειες «χωρίς να φείδεται» τέτοιων.Τα μέλη που απαρτίζουν την ελληνική ομάδα και μετέχουν στην επιτροπή των εμπειρογνωμόνων καταγράφει και αναδεικνύει τα σημεία των εγχειριδίων που παραβιάζουν τηκαι ζητά την αφαίρεση ή την απάλειψη των διατυπώσεων με αλυτρωτικό χαρακτήρα. Οι εργασίες της επιτροπής δεν έχουν ολοκληρωθεί, σημείωσε, εξηγώντας ότι υπάρχει προφανές έργο να γίνει.«Δεν μου απαντήσατε σε τίποτα», σχολίασε ο κ. Ρούντας, που ζήτησε να διαβάσει τα πρακτικά της επιτροπής, με την κυρία Παπαδοπούλου να εξηγεί ότι τυχόν δημοσιοποίηση τους θα καθιστούσε δυσχερή την πρόοδο των εργασιών. Το θέμα, πρόσθεσε, έχει τεθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ η πολιτική ηγεσία το παρακολουθεί στενά, δίνοντας κατευθύνσεις, όπου απαιτείται.Την ίδια ώρα, ηνοιχτό το ενδεχόμενο νέων διπλωματικών και θεσμικών ενεργειών για τις επιθέσεις με drones κατά ελληνόκτητων πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα.Η ελληνική πλευρά, είπε στη Βουλή, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία,και δεν αποκλείει νέες κινήσεις, αν το απαιτήσουν οι εξελίξεις και τα στοιχεία.Η ερώτηση του κ. Καζαμία αφορούσε τη βύθιση ελληνόκτητου πλοίου στις 28 Οκτωβρίου στα ανοιχτά της Βουλγαρίας, αλλά και σε προηγούμενα περιστατικά και χαρακτήρισε τέτοιου είδους επιθέσεις σε μη στρατιωτικούς στόχους «εχθρική πράξη και έγκλημα πολέμου». Ρώτησε την κυβέρνηση γιατί δεν προχωρά «σε συγκεκριμένα μέτρα και κυρώσεις», έναντι σύμμαχου κράτους «όπως η Ουκρανία».Η κυρία Παπαδοπούλου ανέφερε ότι το θέμα των επιθέσεων σε ελληνόκτητα πλοία είχε τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες, ενώ στις 17 Σεπτεμβρίου επιδόθηκε διάβημα στις ουκρανικές αρχές.Για τα εμπορικά πλοία που δραστηριοποιούνται στη μεταφορά πετρελαίου από τον αγωγό της Κασπίας, διευκρίνισε ότι «η Ελλάδα, ενεργώντας σε συντονισμό με τους διεθνείς εταίρους της, έχει προβεί σε όλες τις δέουσες διπλωματικές θεσμικές ενέργειες. Η κινητοποίηση αυτή απέδωσε, καθώς οδήγησε στην παύση των πραγμάτων κατά των εμπορικών πλοίων στην εν λόγω περιοχή».«Επιθέσεις που στρέφονται κατά εμπορικών πλοίων θέτουν με οποιονδήποτε τρόπο σε κίνδυνο την ασφάλεια την ναυσιπλοΐας και των πληρωμάτων την ώρα που τα πλοία αυτά εκτελούν απολύτως νόμιμες εμπορικές δραστηριότητες και ουδεμία απειλή συνιστούν είναι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο απολύτως απαράδεκτες και καταδικαστέες απ’ όπου και να προέρχονται», σημείωσε.Το υπουργείο Εξωτερικών, πρόσθεσε, συνεργάζεται με το υπουργείο Ναυτιλίας για τη ναυτιλιακή κοινότητα για την πρόληψη νέων συμβάντων.

Από την πλευρά του, ο κ. Καζαμίας απάντησε ότι πρόκειται για «έγκλημα πολέμου» και ζήτησε να υπάρξει απειλή κυρώσεων, αν οι επιθέσεις συνεχιστούν, όπως και αντίστοιχη αυστηρότητα απέναντι στη Ρωσία.

Κατερίνα Τζουμερκιώτη 06.11.2026, 11:27