Κόντρα Τσίπρα - Γεωργιάδη για το ΕΣΥ: «Ξέρει από σόου, ήταν τηλεπωλητής» - «Κάνε φασαρία μόνος σου, σε βλέπω τρίτο»

Επίθεση στον υπουργό Υγείας μετά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο Καλαμάτας έκανε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ - Η αιχμηρή απάντηση του υπουργού Υγείας: «Έδειξε φθαρμένο σημείο του νοσοκομείου, αλλά όχι τη νέα πτέρυγα που φτιάξαμε»