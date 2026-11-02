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Ο Μητσοτάκης έθεσε τη Νέα Δημοκρατία σε εκλογική ετοιμότητα: Τα μέλη και τα στελέχη της παράταξης είναι η μεγάλη μας δύναμη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Μητσοτάκης έθεσε τη Νέα Δημοκρατία σε εκλογική ετοιμότητα: Τα μέλη και τα στελέχη της παράταξης είναι η μεγάλη μας δύναμη

Στη συνεδρίαση ο γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης παρουσίασε τον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων για αναδιάρθρωση οργάνων, κατάρτιση ψηφοδελτίων και συμμετοχή της βάσης στο κυβερνητικό πρόγραμμα

Ο Μητσοτάκης έθεσε τη Νέα Δημοκρατία σε εκλογική ετοιμότητα: Τα μέλη και τα στελέχη της παράταξης είναι η μεγάλη μας δύναμη
Κατερίνα Τζουμερκιώτη
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Συνεδρίασε σήμερα το απόγευμα υπό τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη, η Εκτελεστική Γραμματεία του κόμματος.

Κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκαν ζητήματα λειτουργίας της Πολιτικής Επιτροπής και των υπόλοιπων κομματικών οργάνων, η κινητοποίηση των στελεχών με περιοδείες κυβερνητικών κλιμακίων σε όλη την Ελλάδα και θέματα οργάνωσης του κομματικού μηχανισμού ενόψει των εκλογών της άνοιξης του 2027.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε, μεταξύ άλλων, πως «τα μέλη και τα στελέχη της παράταξης είναι η μεγάλη μας δύναμη», επισημαίνοντας πως δεν υπάρχει άλλος κομματικός σχηματισμός που να είναι τόσο άρτια οργανωμένος.

Στη συνεδρίαση τοποθετήθηκαν όλα τα μέλη του Οργάνου, κοινοβουλευτικά και μη.

Ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης παρουσίασε τον απολογισμό δράσεων και περιοδειών του τελευταίου 6μήνου, το σχεδιασμό των επόμενων βημάτων για αναδιάρθρωση οργάνων, κατάρτιση ψηφοδελτίων και συμμετοχή της βάσης στο κυβερνητικό πρόγραμμα.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:


Ο Μητσοτάκης έθεσε τη Νέα Δημοκρατία σε εκλογική ετοιμότητα: Τα μέλη και τα στελέχη της παράταξης είναι η μεγάλη μας δύναμη
Ο Μητσοτάκης έθεσε τη Νέα Δημοκρατία σε εκλογική ετοιμότητα: Τα μέλη και τα στελέχη της παράταξης είναι η μεγάλη μας δύναμη
Ο υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της ΝΔ Άδωνις Γεωργιάδης
Ο Μητσοτάκης έθεσε τη Νέα Δημοκρατία σε εκλογική ετοιμότητα: Τα μέλη και τα στελέχη της παράταξης είναι η μεγάλη μας δύναμη
Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης
Ο Μητσοτάκης έθεσε τη Νέα Δημοκρατία σε εκλογική ετοιμότητα: Τα μέλη και τα στελέχη της παράταξης είναι η μεγάλη μας δύναμη
Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης
Κατερίνα Τζουμερκιώτη
8 ΣΧΟΛΙΑ

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