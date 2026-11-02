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Στη θέση του Διονύση Καλαματιανού στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ η Ζωή Αναστασοπούλου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Στη θέση του Διονύση Καλαματιανού στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ η Ζωή Αναστασοπούλου

Προχωράμε μαζί, σταθερά, καθαρά, Αριστερά, τόνισε η Ρένα Δούρου η οποία την καλωσόρισε στους κόλπους της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ

Στη θέση του Διονύση Καλαματιανού στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ η Ζωή Αναστασοπούλου
Γεωργία Σαδανά
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Τη θέση του παραιτηθέντα βουλευτή, Διονύση Καλαματιανού κατέλαβε και επίσημα σήμερα η βουλευτής, Ζωή Αναστασοπούλου, αυξάνοντας την κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.

Την κυρία Αναστασοπούλου καλωσόρισε στους κόλπους της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ η πρόεδρος της, Ρένα Δούρου.

Αναλυτικά, η δήλωση της κ. Δούρου: «Καλωσορίζουμε σήμερα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τη συντρόφισσα Ζωή Αναστασοπούλου, βουλεύτρια Ηλείας.

Την ώρα που η κοινωνία απαιτεί λύσεις και απαντήσεις στα ζέοντα θέματα της υγείας μας, της παιδείας μας, της αγροτικής παραγωγής, η συνέπεια μετράται. Και η συνέπεια κερδίζεται στην πράξη.

Η Ζωή αντιμετωπίζει τη λαϊκή εντολή χωρίς να είναι άνευ πολιτικού περιεχομένου. Προχωράμε λοιπόν μαζί, σταθερά, καθαρά, Αριστερά».

Δήλωση της Ρένας Δούρου, για την ορκωμοσία της νέας βουλεύτριας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ζωής Αναστασοπούλου
Γεωργία Σαδανά
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