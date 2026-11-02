Στη θέση του Διονύση Καλαματιανού στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ η Ζωή Αναστασοπούλου

Τη θέση του παραιτηθέντα βουλευτή,κατέλαβε και επίσημα σήμερα η βουλευτής,αυξάνοντας την κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.Την κυρία Αναστασοπούλου καλωσόρισε στους κόλπους της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ η πρόεδρος της, Ρένα Δούρου.Αναλυτικά, η δήλωση της κ. Δούρου: «Καλωσορίζουμε σήμερα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τη συντρόφισσα Ζωή Αναστασοπούλου, βουλεύτρια Ηλείας.Την ώρα που η κοινωνία απαιτεί λύσεις και απαντήσεις στα ζέοντα θέματα της υγείας μας, της παιδείας μας, της αγροτικής παραγωγής, η συνέπεια μετράται. Και η συνέπεια κερδίζεται στην πράξη.Η Ζωή αντιμετωπίζει τη λαϊκή εντολή χωρίς να είναι άνευ πολιτικού περιεχομένου. Προχωράμε λοιπόν μαζί, σταθερά, καθαρά, Αριστερά».