Δημοσκόπηση Interview: Στο 30,1% με μικρή άνοδο η ΝΔ, στο 15,4% η ΕΛΑΣ, στο 14,3% το ΠΑΣΟΚ - Αυτοδύναμη κυβέρνηση ζητά το 46%, μια εκλογή το 54%
Δημοσκόπηση Interview: Στο 30,1% με μικρή άνοδο η ΝΔ, στο 15,4% η ΕΛΑΣ, στο 14,3% το ΠΑΣΟΚ - Αυτοδύναμη κυβέρνηση ζητά το 46%, μια εκλογή το 54%
Προβάδισμα του ΠΑΣΟΚ έναντι της ΕΛΑΣ στο ερώτημα ποιος κάνει την πιο αξιόπιστη αντιπολίτευση
Πρώτη με μικρά κέρδη έναντι της προηγούμενης μέτρησης της ίδιας εταιρείας καταγράφεται η Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της Interview για την ιστοσελίδα politic.gr.
Συγκεκριμένα η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 30,1% στην εκτίμηση ψήφου, έναντι 29,6% στην προηγούμενη έρευνα της Interview. Δεύτερη στην επιλογή των πολιτών - με μικρή πτώση - παραμένει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 15,4% (15,7% στην προηγούμενη δημοσκόπηση) και τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 14,3% και οριακές απώλειες από το 14,6% πριν από 15 ημέρες.
Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 7,4%, ΚΚΕ με 5,9%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4,2%, Συμμαχία Ελλήνων με 3,7%, Φωνή Λογικής και ΜέΡΑ25 με 3,5%, Πλεύση Ελευθερίας με 3,3%, ΣΥΡΙΖΑ και Δημοκράτες με 2,2%, Νίκη με 1,4% και Νέα Αριστερά με 0,6%.
Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ μετριέται στο 27,4% ενώ στη δεύτερη θέση παραμένει η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα με 14%. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 13%, η Ελληνική Λύση με 6,7%, το ΚΚΕ με 5,4%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 3,8%, η Συμμαχία Ελλήνων με 3,4%, Φωνή Λογικής και ΜέΡΑ25 με 3,2%, Πλεύση Ελευθερίας με 3%, ΣΥΡΙΖΑ και Δημοκράτες με 2%, η Νίκη με 1,3% και η Νέα Αριστερά με 0,5%.
Στην ίδια δημοσκόπηση μετρήθηκε και το ποιο κόμμα εκ των ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ ασκεί πιο αξιόπιστα αντιπολίτευση, με τους ερωτώμενους να απαντούν κατά 24% το ΠΑΣΟΚ και κατά 16% την ΕΛ.Α.Σ.
Στο ερώτημα «αυτοδυναμία ή συγκυβέρνηση, ποιο θεωρείτε καλύτερο για τη χώρα;», το 46% θεωρεί καλύτερη για τη χώρα μια αυτοδύναμη κυβέρνηση και το 44% προτιμά μια κυβέρνηση συνεργασίας.
Συγκεκριμένα η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 30,1% στην εκτίμηση ψήφου, έναντι 29,6% στην προηγούμενη έρευνα της Interview. Δεύτερη στην επιλογή των πολιτών - με μικρή πτώση - παραμένει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 15,4% (15,7% στην προηγούμενη δημοσκόπηση) και τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 14,3% και οριακές απώλειες από το 14,6% πριν από 15 ημέρες.
Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 7,4%, ΚΚΕ με 5,9%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4,2%, Συμμαχία Ελλήνων με 3,7%, Φωνή Λογικής και ΜέΡΑ25 με 3,5%, Πλεύση Ελευθερίας με 3,3%, ΣΥΡΙΖΑ και Δημοκράτες με 2,2%, Νίκη με 1,4% και Νέα Αριστερά με 0,6%.
Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ μετριέται στο 27,4% ενώ στη δεύτερη θέση παραμένει η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα με 14%. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 13%, η Ελληνική Λύση με 6,7%, το ΚΚΕ με 5,4%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 3,8%, η Συμμαχία Ελλήνων με 3,4%, Φωνή Λογικής και ΜέΡΑ25 με 3,2%, Πλεύση Ελευθερίας με 3%, ΣΥΡΙΖΑ και Δημοκράτες με 2%, η Νίκη με 1,3% και η Νέα Αριστερά με 0,5%.
Στην ίδια δημοσκόπηση μετρήθηκε και το ποιο κόμμα εκ των ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ ασκεί πιο αξιόπιστα αντιπολίτευση, με τους ερωτώμενους να απαντούν κατά 24% το ΠΑΣΟΚ και κατά 16% την ΕΛ.Α.Σ.
Στο ερώτημα «αυτοδυναμία ή συγκυβέρνηση, ποιο θεωρείτε καλύτερο για τη χώρα;», το 46% θεωρεί καλύτερη για τη χώρα μια αυτοδύναμη κυβέρνηση και το 44% προτιμά μια κυβέρνηση συνεργασίας.
Την ίδια ώρα το 54% προτιμά τον σχηματισμό κυβέρνησης μέσα από μία αναμέτρηση, έναντι 38% που θεωρεί καλύτερη τη διεξαγωγή δύο αναμετρήσεων.
Στη δημοσκόπηση αυτή, τέλος, το 63% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η ελληνική κυβέρνηση συγκεντρώνει την κύρια ευθύνη για την ακρίβεια, έναντι 34% που αποδίδει το πρόβλημα στις διεθνείς συγκρούσεις
Στη δημοσκόπηση αυτή, τέλος, το 63% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η ελληνική κυβέρνηση συγκεντρώνει την κύρια ευθύνη για την ακρίβεια, έναντι 34% που αποδίδει το πρόβλημα στις διεθνείς συγκρούσεις
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα