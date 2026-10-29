Δημοσκόπηση Interview: Στο 30,1% με μικρή άνοδο η ΝΔ, στο 15,4% η ΕΛΑΣ, στο 14,3% το ΠΑΣΟΚ - Αυτοδύναμη κυβέρνηση ζητά το 46%, μια εκλογή το 54%

Την ίδια ώρα το 54% προτιμά τον σχηματισμό κυβέρνησης μέσα από μία αναμέτρηση, έναντι 38% που θεωρεί καλύτερη τη διεξαγωγή δύο αναμετρήσεων.Στη δημοσκόπηση αυτή, τέλος, το 63% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η ελληνική κυβέρνηση συγκεντρώνει την κύρια ευθύνη για την ακρίβεια, έναντι 34% που αποδίδει το πρόβλημα στις διεθνείς συγκρούσεις